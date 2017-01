​Nhận biết gas an toàn bằng Tem chống giả công nghệ Hologram SMS

Đây là động thái tích cực mà công ty muốn bảo vệ lợi ích tối đa cho người tiêu dùng, nhằm chống lại vấn nạn sang chiết gas trái phép đang gây nguy hại cho thị trường gas hiện nay.

Nhận biết gas chính hãng bằng tem chống giả công nghệ Hologram SMS

Tem chống giả công nghệ Hologram SMS sẽ được áp dụng trên tất cả các sản phẩm bình12kg, 20kg, 45kg các nhãn hàng Petrovietnam Gas, VT - Gas, A Gas, JP Gas, Đăk Gas, Đặng Phước Gas với tem Petrovietnam Gas và nhãn hàng Gas Dầu khí với tem Gas Dầu khí. Mỗi bình gas thuộc các nhãn hiệu trên sau khi chiết nạp sẽ được kiểm chuẩn tính năng an toàn, khối lượng, chất lượng, bộ van đầu bình gas được bao bọc bởi một niêm màng co có nhận dạng riêng, phía ngoài màng co được dán một tem chống giả công nghệ Hologram SMS, người tiêu dùng có thể dựa vào các điều sau để kiểm chứng sản phẩm có phải hàng chính hãng không theo các bước.

Bước 1: Kiểm tra bằng nhận dạng đặc trưng bên ngoài của tem với các đặc điểm sau:

Đây là cấp độ nhận biết dành cho người tiêu dùng, ngoài ra trên tem còn tích hợp thêm 3 cấp độ bảo mật cao hơn để các nhân viên hoặc cán bộ quản lý/cán bộ kỹ thuật của PV Gas South trong trường hợp cần thiết sẽ dựa vào đó xác định sản phẩm thuộc công ty.

Bước 2: Người tiêu dùng có thể cào lớp bạc tích hợp trên tem và nhắn tin theo cú pháp {MÃ TEM CÀO} gửi về 8077. Tổng đài sẽ phản hồi về thông tin sản phẩm cho khách hàng.

Đánh dấu sự kiện ra mắt tem chống giả công nghệ Hologram SMS và tri ân khách hàng nhân dịp năm mới, PV Gas South kết hợp chương trình khuyến mại “Cào quay số trúng thưởng Tết 2017” với các giải thưởng hấp dẫn: một (01) giải đặc biệt là 3 lượng vàng SJC, ba (03) giải nhất gồm 3 xe Piagio Vespa Primavera 125cc, sáu (06) giải nhì là điện thoại Iphone 7 128GB, chín (09) giải ba, mỗi giải là 1 chỉ vàng SJC, cùng 6000 giải khuyến khích là đồng hồ treo tường.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 1-1 đến hết ngày 15-2-2017. Khách hàng khi mua bình gas 12kg, 20kg, 45kg các nhãn hàng Petrovietnam Gas, Gas Dầu Khí, VT - Gas, A Gas, JP Gas, Đăk Gas, Đặng Phước Gas các nhãn hiệu trên, hãy cào lớp bạc trên tem và nhắn tin theo cú pháp {MÃ TEM CÀO} gửi đến 8077 để có cơ hội sở hữu những giải thưởng hấp dẫn của chương trình.

T.T