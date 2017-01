​Hai loại Visa thu hút nhà đầu tư định cư tại Úc – Mỹ

Thường là những chương trình đầu tư với số tiền rất lớn và thời gian chờ đợi cấp visa rất lâu. Trong đó có những dự án ảo hoặc không khả thi dẫn đến việc mất đi cơ hội về thời gian và chi phí.

Có rất nhiều loại visa đầu tư định cư hiện nay, tuy nhiên do thiếu thông tin từ những nhà tư vấn tận tâm nên nhiều nhà đầu tư hiện nay thường đánh giá sai cơ hội đầu tư. Ví dụ như loại visa 188 (a,b,c) đầu tư định cư tại Úc thì phải chứng minh có sự nghiệp kinh doanh thành công tại VN, chứng minh nguồn tiền trong sách và phải cam kết đầu tư có lợi nhuận, thuê lao động địa phương hoặc đầu tư số tiền rất lới vào các dự án của chương trình với số tiền tối thiểu cũng trên 500.000$. Hoặc đầu tư vào những dự án tái Mỹ theo chương trình EB5 hiện nay cũng trên 500.000$. Với hơn 10 năm nghiên cứu về di trú, tôi nhận thấy độ rủi ro rất cao, đó là lí do Huấn Nghệ luôn tìm đến những chương trình đầu tư an toàn với chi phí vừa phải như Visa 457-OBS tại Úc và Visa L-1 tại Mỹ.

Visa 457 - OBS: Doanh nghiệp việt nam mở chi nhánh tại Úc

Chỉ cần trả lời câu hỏi” Sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp hiện tại hoặc tương lai có thể kinh doanh mang lại lợi ích cho nước Úc? Nếu câu trả lời Yes thì nên chọn loại visa này tốt hơn thay vì phải làm visa 188A.

Mở chi nhánh doanh nghiệp tại Úc với Visa 457 - OBS

Bước đầu tiên làm thủ tục mở chi nhánh là xin OBS (Oversea Business sponsorship) tại thành phố mà mình muốn mở chi nhánh như Melbourne Centre of Excellent, Sydney Centre of Excellent. Sau khi được chấp thuận OBS, chủ doanh nghiệp có thể tự đề cử (Nomination) chính mình, vợ, con hoặc anh em, nhân viên cấp cao trong công ty ở cấp bậc nhà quản lý. (người được đề cử phải chứng minh đang làm trong doanh nghiệp ở chức vụ quản lý, có bằng cử nhân và IELTS 4.5). Bước kế tiếp, người được đề cử sẽ được cấp visa 457 cho cả gia đình đến ÚC để mở chi nhánh theo bản kế hoạch kinh doanh (Business Plan) đã nộp cho Bộ di trú trong giai đoạn xin OBS. Sau khi đến Úc, chi nhánh doanh nghiệ VN phải chứng minh có hoạt động kinh doanh thật sự như có đăng ký giấy phép, có hoạt động giao dịch và có trả lương cho người đề cử thì sau 6 tháng đến 2 năm, người được đề cử là trưởng chi nhánh tại Úc sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú nhân theo Subclass 186/187.

Những ưu điểm của 457-OBS:

- Không nhất thiết phải đầu tư số tiền trên 500.000AUD như 188A

- Không bị kiểm toán tài chính công ty và chứng minh tổng tài sản trên 800.000AUD.

- Không phải chứng minh có lợi nhuận và thuê ít nhất 2 lao động địa phương.

- Thời gian xin OBS 7 tháng, xin đề cử 2,5 tháng và xin visa 457 2,5 tháng.

- Người được đề cử được yêu cầu không ra khỏi nước Úc quá 90 ngày.

- Dùng giấy phép OBS để đề cử nhân viên trong công ty tại VN trong những năm tiếp theo.

- Những doanh nghiệp đã từng có giao dịch với các doanh nghiệp Úc sẽ là 1 thuận lợi trong xét đơn xin OBS và Visa 457.

Visa L-1 đầu tư nhượng quyền thương hiệu tại chuỗi nhà hàng In Fretta tại Texas Dallas chỉ với 256.000USD

Đây là chương trình có thể nói “hot” nhất hiện nay của Huấn Nghệ, chỉ sau 2 tuần triển khai, chúng tôi đang bán đến Location thứ 8 và đang khảo sát cho Location 9,10,11,12.

L1 là loại visa Chính phủ Mỹ cung cấp cho các cá nhân ở vị trí Chủ doanh nghiệp, Điều hành, Giám đốc / Trưởng phòng được phép làm việc tại Mỹ với điều kiện công ty nơi cá nhân đó làm việc có quan hệ sở hữu đủ điều kiện ở cả hai nơi, nước sở tại và Mỹ.

Để đáp ứng điều kiện đó, L-1 In Fretta là chương trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Mỹ bằng cách mua lại những doanh nghiệp tại Mỹ theo hình thức nhượng quyền thương hiệu (Franchise) hoặc mua đứt 100%. Công ty Huấn Nghệ được sự chỉ định của chuỗi nhà hàng In Fretta, Mỹ sẽ phân phối 16 vị trí (Location) còn lại trong vùng Irving, Texas cho khách hàng tại Việt Nam.

Chuỗi nhà hàng In Fretta tại Texas vùng Irving khu vực xung quanh sân bay Dallas Fortworth

Chuỗi nhà hàng In Fretta được sáng lập bởi ông Angela Park. Đây là nhà hàng bán các món pizza, wings (cánh gà chiên), salad và rượu bia, những món ăn đặc trưng của Texas dành cho những ngươi yêu thích môn thể thao ruby (bóng bầu dục) và những người bàn công việc làm ăn. Phương thức kinh doanh của In Fretta là bán tại chỗ và bán hàng qua điện thoại bằng kênh phân phối Uber (tiết kiệm chi phí vận chuyển và nhân sự giao hàng). Chủ nhân là người Hàn Quốc rất đam mê công việc và có đạo đức kinh doanh.

Những Location để đẩu tư có sự nghiên cứu lựa chọn địa điểm, mang lại lợi nhuận trong kinh doanh cao, nằm trong các khu vực đông dân cư và có nhiều công ty như nhà máy Toyota, Tập đoàn 7-Eleven, ngân hàng Citibank và Microsoft tại vùng Irving.

Theo đó, nhà đầu tư Việt sẽ mua lại một Location trị giá 256.000 USD để sở hữu 80% giá trị. Nhà đầu tư sẽ cử một nhân viên đến Mỹ để quản lý Location của mình và được hưởng mức lương 40.000 USD một năm. Tính an toàn của chương trình này nằm ở chỗ, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ thua lỗ trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai lợi nhuận hoặc rủi ro từ hoạt động kinh doanh mới được phân chia theo tỉ lệ đầu tư vốn cho đến khi nhà đầu tư thu hồi vốn ban đầu.

Theo ước tính của chủ đầu tư, đối với những Small Location In Fretta có doanh số hàng tháng từ 80.000 USD - 100, 000USD và mức lãi hàng năm (bao gồm lương của nhân viên quản lí L-1) sẽ trên 18% vốn đầu tư ban đầu.

Vốn đầu tư cho chương trình L-1 In Fretta chỉ được sử dụng khi nhà đầu tư được Cục Di trú Mỹ (USCIS) thông qua visa L-1 vì tiền đầu tư sẽ được chuyển sang Quỹ tín thác (Escrow Account), là bên thứ ba độc lập với nhà đầu tư và chủ hệ thống In Fretta.

Điểm quan trọng nhất của chương trình visa L-1 là khả năng xét hồ sơ nhanh chóng của USCIS, cho phép nhà đầu tư đủ điều kiện đến Mỹ sớm hơn nhiều so với những chương trình định cư dài hạn khác như Lao động nghề phổ thông (EB-3) hoặc Định cư đầu tư (EB-5). Cá nhân có visa L-1, ngoài khả năng được gia hạn trong 7 năm, có cơ hội thành công nhiều hơn khi nộp đơn cho các chương trình định cư dài hạn như EB-1C (về bản chất tương tự như L-1), EB-3 hoặc EB-5 (nếu họ tăng vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu).

Visa L1 được cấp cho cả gia đình và các thành viên sẽ hưởng những quyền lợi như con cái học miễn phí trường công và hưởng gói y tế cơ bản; có thể đi lại tự do giữa Việt Nam và Mỹ.

