Mua nhớt Total có cơ hội rước xế xịn đầu năm

Làm sao biết xe đã đến thời kỳ thay nhớt?

Đây là câu hỏi thường gặp của không chỉ người mới chạy xe máy, mà những người chạy xe lâu năm nhiều khi cũng băn khoăn không biết giải đáp như thế nào. Đa số chỉ dựa theo cảm tính, thấy xe chạy rề rà, không êm, là dẫn xe đi thay nhớt.

Và những ngày nghỉ cuối năm thường là dịp thuận tiện cho việc bảo dưỡng, thay nhớt cho “người yêu thứ hai” của mình. Người Việt Nam còn mang tâm niệm bỏ lại những chuyện chưa như ý ở năm cũ để bắt đầu một năm mới đầy may mắn và mới mẻ mà thay nhớt xe chỉ là một trong số đó. Ngoài ra, dịp đầu năm là những ngày bận bịu cho việc đi chúc tết, cho những chuyến du lịch xa, nên động cơ cần được bảo dưỡng kĩ lưỡng để vận hành một cách thật êm.

Với khí hậu nóng ẩm và đường xá phức tạp ở Việt Nam, các hãng xe khuyến cáo nên thay nhớt định kỳ theo lịch đã ghi sẵn trong sách hướng dẫn sử dụng của từng loại xe. Với việc sử dụng xe trong điều kiện hàng ngày để đi học, đi làm, tốt nhất là cứ chạy hết 1500 km thì thay nhớt một lần.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thì mọi người thường đợi đến những tuần cuối cùng trước Tết Nguyên đán để thay nhớt xe. Khi tết đến, xe cũng như người, cũng cần được chăm chút để chào đón một năm mới với những chuyến đi và niềm vui mới.

Nhớt Total tốt cho xe bạn như thế nào?

Thế thì thay nhớt nào để có được những chuyến đi thuận lợi, êm ái?

Hiện nay trên thị trường, Total đang là một trong những hãng dầu nhớt được khách hàng tin dùng. Dòng nhớt Total Hi-Perft Scooter 10W30 và Total Hi-Perf Special 20W40 được trang bị công nghệ màng dầu siêu bền giúp xe vận hành tối ưu trong điều kiện đường xá đô thị phức tạp. Với công nghệ này, việc thắng xe, dừng xe, hay đề-pa liên tục vẫn không có cảm giác tuột nồi hay xào máy.

Ngoài ra, để đảm bảo sản phẩm của mình đạt chất lượng tuyệt hảo, dòng nhớt của Total luôn được “thử lửa” trên các chặng đường đua khốc liệt nhất thế giới. Vì vậy mà khi về Việt Nam, dù cho thời tiết khắc nghiệt, đường xá phức tạp, nhớt Total vẫn là lựa chọn tối ưu cho tất cả các loại xe tay ga và xe máy trên thị trường hiện nay như Honda, Yamaha, Suzuki....

Mua nhớt Total trúng ngay Kawasaki Z300

Với mong muốn đem đến cho người chạy xe máy những chuyến đi êm ái, thuận lợi nhất nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, nhãn hàng nhớt Total tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt, đem đến cơ hội sở hữu Kawasaki Z300 đón Tết khi thay nhớt Total.

Thể lệ chương trình vô cùng đơn giản. Tết này khi mua hai sản phẩm nhớt Total Hi-Perf Special 20W40, hoặc dòng Total Hi-Perf Scooter 10W30, bạn sẽ nhận ngay một mã số may mắn ngay sau nhãn bình nhớt. Chỉ cần gửi mã số may mắn này đến tổng đài 6089 theo cú pháp TOTAL_MAMAYMAN_TEN, bạn đã ghi tên mình vào danh sách những người may mắn có khả năng rước ngay Kawasaki Z300 về khoe với họ hàng dịp tết Đinh Dậu. Chiếc Kawasaki Z300 này chắc chắn sẽ giúp bạn chinh phục những chuyến hành trình mới vô cùng thú vị trong năm 2017.

Hấp dẫn của chương trình không chỉ là Kawasaki Z300, chương trình rút thăm may mắn của Total còn đem đến cho bạn nhiều phần thưởng khác vô cùng giá trị, bao gồm 1 chiếc Peugeout Django 125cc cùng bạn điệu đà du xuân và 10 chiếc iPhone 7 128GB tha hồ chụp hình Tết vui sum vầy.

Ngoài ra, Total còn tặng ngay 1.000 mũ bảo hiểm ¾ thời trang Royal Scoot M20 và 2.000 áo thun độc quyền Total Hi-Perf cho những mã số trùng khớp với mã số may mắn của chương trình.

T.T