​Hết trĩ hết lo, tự do vui Tết

Về ăn uống, dù là vào dịp Tết, cũng nên chú ý ăn nhiều rau, các loại hoa quả nhiều chất xơ như chuối, bưởi, đu đủ. Uống đủ 2 lít nước/ngày, không nên chỉ ăn các món nhiều đạm, đồ nếp khiến khó tiêu, các loại mứt, bánh kẹo tăng khả năng táo bón. Dù là ngày Tết cũng nên cố gắng ngủ đúng giờ, nên đi ngủ trước 23 giờ. Duy trì để nếp sinh hoạt ngày Tết không bị xáo trộn so với ngày thường giúp phần nào ngừa trĩ tái phát trong dịp Tết Tottri là bài thuốc gia truyền của gia đình PGS. TS Mai Tất Tố trường Đại học Dược Hà Nội chuyển giao cho công ty Cổ phần Traphaco. Tottri kết hợp các vị thuốc có tác dụng bổ tỳ vị trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh và các vị thuốc điều trị dứt điểm triệu chứng bệnh trong đợt cấp tính. Tottri có ưu điểm cầm máu, co búi trĩ nhanh, giảm đau rát, chống viêm nhiễm, ngăn ngừa trĩ tái phát. Chỉ sau 7 - 10 ngày sử dụng, những triệu chứng trong đợt trĩ cấp được thuyên giảm rõ rệt. Sau đó, bệnh nhân nên điều trị thêm một đợt khoảng 3 tháng để ngăn ngừa trĩ tái phát Tottri đã được nghiên cứu trên thực nghiệm tại trường Đại học Dược Hà nội và cho các kết quả rất tốt về tác dụng cầm máu, giảm đau và co búi trĩ. Sử dụng Tottri cùng với một chế độ sinh hoạt hợp lý, bệnh trĩ sẽ không còn là nỗi lo của nhiều người trong dịp Tết