Miền Bắc: chịu ảnh hưởng 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 1-2017, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh và có 1-2 đợt rét đậm, tập trung vào thời kỳ nửa cuối tháng nhưng không kéo dài. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện trong tháng 1 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong 10 ngày đầu tháng (từ 1 đến 10-1), nền nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, các nơi khác ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (từ 11 đến 20-1), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tại các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam, lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Những ngày cuối tháng (từ 21 đến 31-1), nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm. Tại các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam, lượng mưa tiếp tục có xu hướng cao so với trung bình nhiều năm.

Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình/tháng ở Bắc Bộ xấp xỉ trên với trung bình nhiều năm, chuẩn sai cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trên với trung bình nhiều năm, chuẩn sai cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Xu thế lượng mưa ở Bắc Bộ: Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi phía bắc Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận phổ biến cao hơn từ 40% đến 60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trong tháng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ