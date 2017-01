​Những chia sẻ thành công từ chương trình PGDipBE

Chương trình PGDipBE, PGDipIT với nhiều cơ hội học tập xin được việc làm tại New Zealand đã mang đến nhiều niềm vui cho nhiều gia đình Việt Nam từ năm 2011 đến nay.

Trong suốt 6 năm qua, Huấn Nghệ đã tổ chức nhiều Seminar Party (hội thảo) với nhiều chủ đề khác nhau nhằm mục đích chia sẽ những thông tin mới nhất về chương trình PGDipBE, PGDipIT, bí quyết trẻ em học miễn phí 18 năm, đầu tư mua nhà để ở, cho thuê, kinh nghiệm xin việc làm... Nhiều khách hàng đã đến tham dự Seminar Party với nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng cho đến nay, nhiều người trong số đó đã thành công. Qua đó công ty Huấn Nghệ lấy làm tự hào với những câu chuyện thành công được chia sẻ từ những buổi Seminar Party.

Tính đến tháng 9-2016 thì những gia đình đi New Zealand theo diện PGDipBE hoặc PGDipIT năm 2013 đã thành công theo công thức như sau: học Anh văn miễn phí lên đến 9 tháng, học 4 tháng on course chương trình PGDipBE + 14 tháng làm luận án và 12 tháng post study work visa... và hiện nay những gia đình này đã có work visa 2 năm, con cái học miễn phí và khám chữa bệnh miễn phí sau 1 năm sẽ nộp đơn xin PR.

Như thường lệ, Huấn Nghệ luôn tổ chức những sự kiện nhằm cung cấp thông tin mới nhất về chương trình PGDipBE, PGDipIT và những ngành học có nhiều triển vọng thành công dành cho những người đã có gia đình và những bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học.

Seminar Party tổ chức ngày 5-1-2017 tại TP.HCM và 7-1-2017 tại Hà Nội với sự có mặt của Marketing Vietnam Marketing Officer Lucy Nguyen, người cũng đã từng tham dự Seminar Party và giờ đây cô rất am hiểu về PGDipBE để chia sẻ những câu chuyện thành công và chưa thành công nhằm rút ra bài học cần thay đổi.

Marketing officer SIT- Vietnam market - Mrs Nguyet Hoang sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về chương trình học PGDipBE và cơ hội tìm việc làm, mua nhà, y tế, bảo hiểm…

CEO Huấn Nghệ - Mr La Quốc Phong được biết đến là người triển khai chương PGDipBE, IT tại Việt Nam thành công nhất, chia sẻ những thông tin mới nhất về chương trình, thông tin visa…

Thông tin chương trình: TP.HCM Thời gian: 14g đến 17g, thứ Năm, ngày 5-1 tại Liberty Central Saigon Citypoint Hotel - 59 Pasteur, Quận 1 Điện thoại: 0988 53 3790 (Mr. Phong) - Email: duado@huannghe.com Hà Nội Thời gian 14g đến 17g, thứ Bảy, ngày 7-1 tại Mövenpick Hotel Hanoi - 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm Điện thoại: 0902 901 070 (Mr. Vinz) - Email: info@huannghehanoi.com Website: http://huannghe.com/vn

T.T