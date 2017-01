​Hàng Tết dồi dào, không có đột biến giá

Giá hàng hoá dịp Tết Nguyên đán 2017 được nhận định sẽ tăng khoảng 5-10% so với ngày thường và tăng khoảng 4-5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), để kích cầu mua sắm, các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ thường có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nên mặt bằng giá hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2017 sẽ không có biến động lớn.

Cụ thể, nguồn cung gạo cho dịp Tết năm nay được các địa phương chuẩn bị khá dồi dào, bám sát nhu cầu thị trường. Ước lượng gạo dự trữ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là gạo tẻ chất lượng cao và gạo nếp. Giá cả các loại gạo chất lượng cao và gạo nếp ngon có xu hướng tăng nhẹ, khoảng 5-10% so với ngày thường, gạo tẻ thường vẫn giữ mức ổn định.

Giá gạo nếp ở miền Bắc khoảng 25.000-30.000 đồng/kg, ở miền Nam khoảng 20.000-29.000 đồng/kg. Giá gạo tẻ thường ở miền Bắc dao động 13.200-13.500 đồng/kg, miền Nam khoảng 7.300-7.500 đồng/kg.

Giá thịt lợn thời điểm cuối tháng 9 đến tháng 11-2016, do nguồn cung sản xuất trong nước dồi dào, lượng lợn hơi xuất khẩu sang Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại, đồng Nhân dân tệ giảm giá và bão lụt tại miền Trung ảnh hưởng tới việc vận chuyển đến các tỉnh phía Bắc nên giá giảm khá mạnh (giảm 2.000-5.000 đồng/kg) xuống mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Giá thịt lợn tại miền Nam từ 35.000-39.000 đồng/kg, miền Bắc từ 38.000-42.000 đồng/kg. Dự kiến giá thịt lợn sẽ tăng nhẹ trở lại nhưng không đáng kể.

Khác với giá thịt lợn, giá các sản phẩm gia cầm năm 2016 liên tục đứng ở mức thấp trong các tháng đầu năm (giá thấp nhất vào thời điểm tháng 7, tháng 8, giá gà lông màu xuống dưới 30.000 đồng/kg) do nguồn cung dồi dào và bị cạnh tranh bởi gà nhập khẩu. Ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán 2016, giá cũng không tăng cao như những năm trước.

Giá thịt bò các loại khá ổn định trong cả năm vừa qua, hiện phổ biến từ 250.000-270.000 đồng/kg (thịt bò loại I), tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng chuyển sang sử dụng nhiều hơn thịt bò nhập khẩu do giá và chất lượng khá cạnh tranh với thịt bò nội địa. Dự báo giá thịt bò vẫn sẽ tăng khoảng 5-10% sau ngày 23 tháng Chạp và giữ giá cao ở những ngày ngay sau Tết do đây là mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp này.

Với mặt hàng bia, rượu, hiện nay giá các sản phẩm bia, rượu vẫn ổn định và dự báo giá sẽ tăng nhẹ khoảng 2% trong thời gian tới.

Mặt hàng thực phẩm chế biến cũng được các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng tương đương hoặc tăng khoảng 5-10% so với năm ngoái. Hiện giá cả các loại thực phẩm chế biến vẫn ổn định và dự báo giá tăng nhẹ trong dịp sát Tết. Các mặt hàng bánh, mứt, kẹo, do nguồn cung dồi dào nên hiện giá các sản phẩm vẫn ổn định và dự báo sẽ tiếp tục ổn định hoặc tăng nhẹ trong thời gian tới.

Đặc biệt, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chuẩn bị tốt nguồn hàng, chủng loại phong phú. Nhiều mặt hàng nông sản lạ như chuối tài lộc, bưởi hồ lô, màu sắc lạ, các đặc sản địa phương đang được người dân thành thị ưa chuộng.

