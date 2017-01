“Giảm lượng khí thải CO2 dựa trên hệ thống giám sát hành trình và kiểm soát lái xe an toàn” là nội dung buổi giao lưu diễn ra ngày 20-12 tại Hà Nội.

Với mong muốn thúc đẩy giảm thiểu khí thải CO 2 và lái xe an toàn tại Việt Nam, Công ty Datatec (Nhật Bản) đang phát triển mới thiết bị Safety Recorder và hệ thống phân tích SR-Web, phù hợp với quy chuẩn hộp đen do chính phủ Việt Nam quy định. Tiếp đó, tiến đến thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy nhằm ứng dụng và lắp đặt thiết bị này cho các phương tiện vận tải tại Việt Nam.

Hiện tại, Công ty Nippon Express Việt Nam đang thí điểm lắp đặt thiết bị Safety Recorder cho hơn 150 xe. Chương trình nằm trong hoạt động trao đổi tín dụng giữa hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam thông qua hoạt động thực tiễn của dự án Eco-Drive.

Các đại biểu tại buổi giao lưu

Thiết bị Safety Recorder là thiết bị ghi lại độ an toàn được lắp đặt trên xe, với ba “nhiệm vụ” chính: chẩn đoán lái xe tiên tiến có kết hợp đồng hồ gia tốc và con quay, hệ thống phân tích SR-Web giúp quản lý nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả lái xe an toàn, đáp ứng linh hoạt yêu cầu và quy định liên quan đến việc giám sát hành trình trên mỗi phương tiện vận tải của từng quốc gia.

Cụ thể, thiết bị Safety Recorder có thể chẩn đoán tình trạng, trình độ của lái xe thông qua 5 thao tác là tay lái, quẹo, thắng, dừng, hãm êm để đưa ra chẩn đoán xem việc lái xe hằng ngày diễn ra như thế nào. Từ những động tác xử lý khi lái xe mà các tài xế thao tác, thiết bị sẽ đưa ra những chuẩn đoán sau quá trình theo dõi đó. Từ đây, nhà quản lý có thể quản lý được lái xe của mình lái xe có an toàn hay không.

Đồng thời, qua sự giám sát của thiết bị giúp nâng cao ý thức cho lái xe khi tham gia giao thông, hướng đến việc lái xe an toàn và giảm thiểu tai nạn.

Thiết bị Safety Recorder còn tích hợp chức năng thúc đẩy lái xe an toàn khi tài xế có thói quen lái xe ẩu, chẩn đoán được nguy cơ tiềm ẩn khi lái xe và có thể xuất ra dữ liệu cần thiết theo quy định của Bộ GTVT như thời gian lái xe liên tục, vượt quá tốc độ...

Tại cuộc giao lưu, Ông Michiyasu Tano - Giám đốc công ty Datatec chia sẻ: “Nếu thiết bị này được ứng dụng và lắp đặt rộng rãi sẽ góp phần thúc đẩy việc lái xe an toàn, từ đó giảm thiểu khí thải CO2 góp phần đáng kể vào việc ngăn chặn hiện tượng trái đất nóng dần lên”.

