​Tết 2017, Viễn Thông A tặng khách hàng tổng cộng 600 chỉ vàng

Chương trình sẽ mang đến cho khách hàng hàng chục ngàn tài lộc bằng cách tặng tổng cộng tượng 40 gà vàng 1 lượng, 200 chỉ vàng 9999, hơn 20.000 bao lì xì tiền mặt lên đến 7 triệu và hàng nghìn phần quà có giá trị sẵn sàng đón chờ.

Vàng là biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng của mỗi gia đình. Trong tết này, Viễn Thông A gởi đến niềm vui và sự may mắn cho khách hàng bởi hàng loạt chương trình mua điện thoại, máy tính bảng, laptop trúng vàng và nhận lì xì đầu năm. Hàng nghìn ưu đãi cực “hot” đón mừng năm mới 2017 dành tặng khách hàng, độc quyền chỉ có tại hệ thống Điện thoại – Máy tính, Máy tính bảng – Linh Phụ Kiện Viễn Thông A.

Mua ngay siêu phẩm iPhone 7/7 Plus – Lì xì Tết đến 7.000.000đ

Mua siêu phẩm iPhone 7/7 Plus tại Viễn Thông A, tặng gói gia hạn bảo hành hoặc được thần tài trao lộc trị giá đến 7.000.000đ hoặc hỗ trợ trả góp 0% lãi suất tiết kiệm. Mua tất cả các siêu phẩm của Apple đều có cơ hội trúng 5 tượng gà vàng 1 lượng và 50 chỉ vàng 9999 hoặc trả góp 0% lãi suất.

Tết Samsung – 100% lì xì tiền mặt

Mua các sản phẩm Điện thoại – Máy tính bảng Samsung Galaxy, cơ hội trúng 30 tượng gà vàng 9999 1 lượng; 100% lì xì tiền mặt trị giá đến 1 triệu đồng hoặc hỗ trợ mua trả góp 0% lãi suất.

Sắm Oppo xài Tết – Trúng 100 chỉ vàng

Khách hàng khi mua Điện thoại Oppo sẽ có cơ hội trúng thêm 05 gà vàng 1 lượng và 50 chỉ vàng 9999. Ngoài ra, khách hàng còn được giảm đến 30% khi mua combo phụ kiện Oppo chính hãng tại Viễn Thông A.

Rước lộc đón xuân cùng Sony Xperia - Nhận quà thả ga

Mua Điện thoại Sony Xperia, quay số trúng 03 giải nhất, mỗi giải một Smart TV Sony Bravia 75 inch, 50 máy chơi game PlayStaytion 4 và dĩa game cùng 100 loa nghe nhạc không dây chất lương cao SRS - HG1 trị giá 4.290.000đ.

Ngoài ra, hàng loạt điện thoại Sony Xperia được Viễn Thông A hỗ trợ trả góp 0% lãi suất hoặc được thần tài trao lộc trị giá đến 2.000.000đ. Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm điện thoại khác được Viễn Thông A ưu đãi hỗ trợ trả góp 0% lãi suất hoặc tham gia vòng quay may mắn trúng đến 500.000đ với giá chỉ từ 1.590.000đ.

Vui Tết sắm laptop - Trúng 100 đồng tiền vàng

Đến ngay Viễn Thông A để cho mình chiếc máy tính xách tay APPLE, ASUS, ACER, HP, DELL, LENOVO… tuỳ theo nhu cầu chỉ từ 5.290.000 đồng cùng loạt ưu đãi hấp dẫn như: trúng 100 đồng tiền vàng 9999, tặng phiếu mua hàng phụ kiện lì xì đến 500 ngàn đồng hoặc trả góp 0% lãi suất.

Đóng tiền trả góp FE Credit – chạy xe Wave Alpha về nhà

Từ ngày 18/12 đến hết 15/01/2016, khách hàng khi thu hộ trả góp từ nhà tài chính FE Credit sẽ có cơ hội tham gia quay số may mắn trúng xe Honda Wave Alpha mỗi tuần.

Linh phụ kiện giảm giá 50% - Mic Karaoke giá chỉ từ 369.000đ

Một sản phẩm mới khá thu hút giới trẻ đang được bán tại hệ thống Viễn Thông A đó là Mic Karaoke tích hợp loa. Hãy thỏa sức đam mê ca hát với Mic karaoke tích hợp loa và mic có kết nối Bluetooth giá chỉ từ 369.000đ. Chắc chắn đây sẽ là sản phẩm không thể thiếu được trong các cuộc vui mùa xuân này.

Hàng loạt sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, laptop, linh phụ kiện được ưu đãi trả góp 0% hoặc vòng quay may mắn, các chương trình thần tài trao lộc mang nhiều may mắn đến cho quý khách trong mùa xuân mới. Đừng ngần ngại đến siêu thị Viễn Thông A gần nhất hoặc liên hệ số hotline 1900 54 54 46, truy cập tại đây để biết thêm thể lệ chương trình, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón và phục vụ. Kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng!

TDV