Tuần tra ngăn chặn trộm cắp cà phê tại Tây Nguyên

Tổng cục Cảnh sát; Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng được lệnh tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê trong mùa thu hoạch tại các tỉnh Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Công an một số địa phương, hiện nay, tại các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị đến mùa thu hoạch cà phê; do giá cà phê đang đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây nên tình trạng trộm cắp cà phê tại các vườn, rẫy diễn biến phức tạp và nghiêm trọng; người dân phải ngày đêm lo canh giữ, thu hái sớm khi cà phê còn xanh, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Để giúp nông dân các tỉnh Tây Nguyên bảo vệ cà phê trong mùa thu hoạch, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp cụ thể và hướng dẫn người dân tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê trong mùa thu hoạch.

Tổng cục Cảnh sát tăng cường lực lượng hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu theo chỉ đạo của bộ. Đồng thời, phối hợp, tổ chức lực lượng thường xuyên bám cơ sở, nhất là các địa bàn tập trung trồng cà phê; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác, tin báo về tội phạm, tiêu thụ cà phê trộm cắp; chủ động phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng trộm, tiêu thụ cà phê trộm cắp.

