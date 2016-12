​Gọi quốc tế mọi lúc mọi nơi tiết kiệm lên tới 10% chi phí

Dịch vụ VoIP 131 dành cho tất cả các thuê bao đăng ký và sử dụng dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có phủ sóng của MobiFone. Đây là một trong những dịch vụ Viễn thông quốc tế do MobiFone cung cấp với rất nhiều ưu điểm do chính các khách hàng đã sử dụng và nhận xét. Một trong những ưu thế của gói cước đó là chi phí tiết kiệm lên đến 10% cước gọi quốc tế so với cách gọi quốc tế thông thường, đồng thời giúp khách hàng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần trong vùng phủ sóng của MobiFone.

Anh Lưu Triệu Hải một doanh nhân tại Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi dùng mạng MobiFone khoảng gần chục năm nay. Dịch vụ gọi quốc tế VoIP 131 rất đơn giản và dễ dàng cho tôi khi sử dụng để liên lạc với đối tác nước ngoài.”

Ảnh: MobiFone

Cùng quan điểm với anh Hải, chị Ngọc Châu ở Hà Nội cho biết: “Chúng tôi có 3 người con đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia. Vợ chồng tôi thì đã già rồi nên nhiều khi nhớ bọn chúng muốn nói chuyện tâm sự là tôi lại mở điện thoại ra chỉ việc gọi. Hôm về con trai út cũng lưu sẵn cho tôi số và bảo tôi số điện thoại lưu trong danh bạ đã cài sẵn dịch vụ 131 của MobiFone để tôi chỉ cần bấm máy gọi. MobiFone cung cấp dịch vụ này đơn giản mà tiết kiệm chi phí”.

Ưu điểm của dịch vụ này là có thể gọi được đến tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới trong khi đó chất lượng được đảm bảo như gọi quốc tế thông thường, không chập chờn, không phụ thuộc vào chất lượng đường truyền Internet.

Đại diện MobiFone cho biết: “Với dịch vụ VoIP 131 khách hàng của MobiFone có thêm lựa chọn khi gọi quốc tế với chi phí tiết kiệm hơn. Chúng tôi liên tục đưa ra những chương trình phù hợp hướng tới khách hàng của mình để luôn là một trong những nhà mạng dẫn đầu và được đối tượng doanh nhân lựa chọn.”

Khách hàng không cần đăng ký vì dịch vụ mở mặc định với tất cả các thuê bao của MobiFone. Khi thực hiện cuộc gọi thuê bao chỉ cần thêm 131 trước cách gọi quốc tế thông thường. Cụ thể: 131 + 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số thuê bao. Một lưu ý nhỏ đó là mã vùng/mã mạng di động nếu có số 0 đầu thì khách hàng cần bỏ số 0, ví dụ: để số di động 03921821225 tại Mỹ: bấm 1310013921821225.

Để biết thêm chi tiết quý khách có thể truy cập tại đây hoặc liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 9090!

T.T