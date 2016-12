​Cơ hội hoàn phí đầu tư sau 2 năm tại Mỹ

Chỉ với 256.000 USD ban đầu để đầu tư vào chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh theo diện L1 visa, sau 2 năm, nhà đầu tư có thể thu được 318.000 USD.

In Fretta là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của vùng theo phong cách Hàn Quốc như cánh gà, pizza, salad, rượu vang và bia. Đặc biệt, món cánh gà được chiên giòn theo bí quyết của chủ nhân người Hàn - ông Angela Park. Đây là món ăn độc đáo trong chuỗi In Fretta.

Tại In Fretta, nhà đầu tư nhận cổ phần 80% tại một nhà hàng (Location) đồng nghĩa sẽ được hưởng 80% lợi nhuận. Nhà đầu tư Việt đề cử nhân viên đến Mỹ làm việc tại nhà hàng và được hưởng mức lương quản lý 40.000 USD một năm. Chủ đầu tư cam kết bù lỗ 80% trong năm đầu tiên nếu kinh doanh không hiệu quả, cam kết mua lại Location bất cứ lúc nào. Phí đầu tư vào In Fretta là 256.000 USD, rẻ hơn nhiều so với chương trình EB5 (đầu tư trên 500.000 USD).

Những Location được chọn làm nhà hàng In Fretta đều mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư nằm trong vùng Texaplex. Theo ước tính của chủ đầu tư, những Small Location In Fretta có doanh số hàng tháng từ 80.000 USD đến 120.000 USD và hàng năm có mức lợi nhuận thấp nhất là 120.000 USD một năm.

Như vậy, chỉ với 256.000 USD đầu tư ban đầu, sau 2 năm nhà đầu tư có thể hoàn vốn như sau: tổng tiền thu được tối thiểu là 318.000 USD = (96.000 USD (lợi nhuận 80% của một năm là 120.000USD) + 40.000 USD (lương dành cho quản lý một năm) + 23.000 USD lương của người đi theo một năm) và nhân với 2 năm.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thu phí tuyển dụng lao động cho vị trí Fast Food từ Việt Nam theo chương trình visa Eb3. Lợi ích dài lâu dành cho nhà đầu tư theo L1 và EB3 là trẻ em được hưởng chính sách giáo dục và y tế miễn phí. Như vậy, đây được coi là kênh đầu tư an toàn để sinh lời và định cư tại Mỹ tốt hiện nay.

Công ty Huấn Nghệ đang phân phối 16 Locations In Fretta tại Việt Nam. Từ lúc triển khai dự án vào đầu tháng 12 vừa qua đến nay, công ty đang chào bán Location 5, 6, 7 và 8. Những Location này có địa thế nằm trong khu phát triển, được lựa chọn sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư ngay trong năm đầu tiên.

Thông tin liên hệ: TP.HCM: Mr. Phong - 0988 533 790 - Email: duado@huannghe.com Hà Nội: Mr. Vinz Tran - 0902 901 070 - Email: info@huannghehanoi.com Đồng Nai: Mr. Hoàng – 0983 147 484 Website: www.huannghe.com

