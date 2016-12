Loạt sản phẩm và công nghệ hình ảnh hiện đại dành cho doanh nghiệp từ Canon

Hàng loạt những thiết bị công nghệ mới như dòng máy ảnh không gương lật mới với chất lượng tương đương DSLR, camera an ninh bắt chuyển động trong bóng đêm, máy chiếu tương tác với cử động tay... cùng giải pháp toàn diện – One Stop Soluton mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Tại triển lãm, khách tham gia vô cùng thích thú và ấn tượng bởi không gian chuẩn văn phòng hiện đại. Tất cả các thiết bị văn phòng từ máy photocopy trắng đen/ màu, máy in phun/ laser, máy scan, máy chiếu, camera an ninh cho đến phần mềm quản lý in ấn, lưu trữ thông tin đều được Canon giới thiệu theo tiêu chuẩn đồng bộ hoá trên toàn hệ thống.

Giải pháp hình ảnh toàn diện từ đầu vào đến đầu ra này được gọi là giải pháp “Một cửa” – One Stop Solution, có thể tuỳ biến theo từng quy mô doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, giảm tối đa chi phí vô hình. Được biết, phần mềm quản lý in ấn uniFLOW có thể tiết kiệm lên đến 30% chi phí in ấn tài liệu của toàn doanh nghiệp.

Cũng trong sự kiện lần này, các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh cũng như những nhà quản lý quan tâm đến công nghệ đã được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác độc đáo với chương trình “Trải nghiệm nhìn xuyên màn đêm trong căn phòng tối với camera an ninh” hay “Vẽ tranh tương tác trên ánh đèn nền của máy chiếu” đặc biệt để trực tiếp khám phá những sản phẩm mới nhất của Canon.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Hội thảo Doanh nghiệp về được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cấp giám đốc, quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin của các doanh nghiệp. Tham dự hội thảo gồm có đại diện lãnh đạo cấp cao FPT Software,Microsoft và các chuyên gia của Canon. Các chuyên gia và khách mời cùng chia sẻ và thảo luận về những kinh nghiệm và giải pháp giúp tiết kiệm chi phí vận hành, tối ưu hóa quy trình quản lý và nâng cao tính bảo mật cho chính doanh nghiệp của mình.

Theo ông Bill Đàm (Giám đốc Marketing), Khi nói đến các giải pháp hình ảnh cho doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp chú trọng giảm thiểu tối đa chi phí đầu vào và ít để ý đến các chi phí sử dụng định kỳ. Mặc dù nó có thể có lợi ở thời điểm đó, nhưng về lâu dài, nó sẽ chỉ tạo ra chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp như chi phí bảo trì, sửa chữa, chi phí nguyên vật liệu, thậm chí là chi phí phát sinh các thiết bị bổ trợ liên quan... do chất lượng thiết bị đầu vào không đảm bảo.

Với giải pháp “Một cửa” của Canon, giá trị ROI của tổng gói đầu tư sẽ được tối ưu hoá bằng các phương pháp đo lường được chi phí vận hành, sự đồng bộ tương thích của các thiết bị trong toàn hệ thống, gói dịch vụ chăm sóc khách hàng đối với dòng sản phẩm doanh nghiệp của Canon.

Bên cạnh đó, đồng hành vì lợi ích của khách hàng, đơn vị phân phối chính thức Lê Bảo Minh cũng đưa ra chính sách bảo hành đầy hấp dẫn. Khi sử dụng dịch vụ bảo hành trọn gói của Lê Bảo Minh, các doanh nghiệp chỉ cần trả một số tiền cố định cho mỗi bản in ra, khi thay mực hoặc các vật tư hư hỏng, đội ngũ kỹ thuật sẽ thay thế mà không hề tính phí, giúp khách hàng của Canon và Lê Bảo Minh dễ dàng dự trù và quản lý được chi phí hàng tháng, không cần lo lắng về việc hết mực hoặc vật tư thay thế trong suốt quá trình dùng máy.

Được thiết kế phục vụ cho nhu cầu làm việc và hình ảnh chuyên nghiệp, những sản phẩm mới mang tính đột phá của Canon đem lại sự hài lòng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cho người trải nghiệm. Đồng thời, giải pháp công nghệ “Một cửa” tạo sức mạnh liên kết chặt chẽ từ cả công nghệ đầu vào – hình ảnh và đầu ra – in ấn giúp cho Canon trở thành đối tác hoàn hảo cho bất kỳ văn phòng nào mang lại độ tin cậy lớn.

Canon hướng doanh nghiệp xác định được lĩnh vực tạo ra giá trị thực và nơi mà thời gian, tiền bạc và nguồn lực đã bị lãng phí tại các doanh nghiệp, chính là khâu in ấn và sao chép. Thai Airways là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng giải pháp của Canon và sau 4 năm, họ đã giảm thiểu từ 50 triệu bản in có hao phí xuống còn 30 triệu bản in "đúng người đúng việc", tiết kiệm đến 30% chi phí cho công ty hàng năm.

TDV