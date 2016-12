​Phải tư duy lại, quy hoạch lại hệ thống thủy lợi

Tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết chưa năm nào thiên tai kéo dài trên diện rộng toàn quốc và khốc liệt như năm 2016. Đầu năm là rét đậm, rét hại, sương giá, băng tuyết ở miền Bắc; tiếp đến là hạn hán, xâm nhập mặn rất nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Mới nhất là đợt mưa lũ lịch sử ở miền núi phía bắc và lũ lụt đặc biệt lớn ở miền Trung.

Như vậy có thể thấy rõ thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khốc liệt đòi hỏi ngành thủy lợi cần thay đổi theo hướng thích ứng. Khi xây dựng chiến lược phòng chống thiên tai, chiến lược thủy lợi đòi hỏi phải tư duy lại và quy hoạch lại hệ thống thủy lợi.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, năm 2016, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ các nguồn kinh phí được giao quản lý theo đúng chỉ đạo. Ngành cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ, chất lượng và công tác bảo đảm an toàn thi công công trình; xử lý nghiêm các trường hợp công trình không đạt chất lượng, chậm tiến độ. Đồng thời tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa, nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả đề án quản lý khai thác công trình thủy lợi ở địa phương. Đến nay, đã có nhiều tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hành động. Các mô hình thí điểm hiện đại hóa thủy lợi đặc trưng cho từng vùng, miền được thực hiện và làm cơ sở để đào tạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hiện đại hóa hệ thống thủy lợi. Đồng thời tham mưu, đề xuất chuyển thủy lợi phí sang giá dịch vụ.

Về hoạt động tưới nước tiết kiệm, Tổng cục xây dựng 3 quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cà phê vối, hồ tiêu, cây điều; hai tiêu chuẩn quốc gia về quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây mía, chè. Tuy nhiên, so với năm 2015, các hoạt động chỉ đạo phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ước chỉ đạt 60-70%; việc xây dựng và ban hành quy trình tưới, triển khai xây dựng mô hình trình diễn, thí điểm về tưới tiết kiệm nước trong các dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của tái cơ cấu ngành. Tốc độ gia tăng diện tích áp dụng tưới tiết kiệm nước có dấu hiệu chậm lại, chỉ đạt trên 20%, thấp hơn so với năm 2015 (30%).

Bởi vậy, năm 2017, Tổng cục Thủy lợi sẽ tăng cường chỉ đạo phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại các địa phương; tiếp tục xây dựng, ban hành quy trình tưới tiết kiệm nước cho 10 cây trồng chủ lực (trong đó có các loại cây như điều, tiêu, lạc, xoài, thanh long, táo, chuối…).

Theo ông Trần Quang Hoài, bên cạnh những nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như tiếp tục hoàn thiện Luật Thủy lợi, Chiến lược thủy lợi, Chiến lược phòng chống thiên tai, ngành cũng sẽ hoàn thành các dự án quy hoạch lớn như: quy hoạch thủy lợi tổng thể vùng Tây Nguyên; quy hoạch lũ Đồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch thủy lợi chống ngập TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long... Cùng với đó là việc xây dựng các đề án huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi và thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo đảm tính khả thi khi triển khai phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi.

