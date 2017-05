Quyết đoạn tuyệt thuốc lá sau một lần mắc bệnh hiểm nghèo

Biết từ chối khi lỡ ghiền thuốc là cũng là một cuộc đấu tranh không đơn giản - Ảnh: Minh họa

Dưới đây là tâm sự của người trong cuộc.

"Sáng nay, đang uống cà phê mọi người ngồi chung trong bàn chuyền tay nhau cái điện thoại di động đọc bài báo: “Lỡ ghiền thuốc lá làm sao bỏ” trên TTO. Đọc xong, anh Hai - người lớn tuổi nhất trong hội, lên tiếng: “Anh cũng bỏ được thuốc lá bốn năm nhưng không thể viết như tác giả và các ý kiến bình luận dưới bài viết nên nhờ Tám chấp bút chia sẻ đôi điều đến quý bạn đọc của Tuổi Trẻ.”

Rồi anh Hai lên tiếng: “Ở đây, anh biết em thỉnh thoảng có viết bài cộng tác với các báo, thôi anh nghĩ thử kể cho em và các bạn ngồi đây nghe chuyện vì sao anh bỏ được thuốc lá, nếu được em về nhà suy nghĩ sắp xếp ý tứ viết ý này gởi báo giúp anh”.

Nể lời vì anh tin tưởng nên tôi gõ bài viết nhỏ gởi đến báo lời tâm sự chân tình của anh Hai.

Ông tên họ đầy đủ Mai Văn Lớn, năm nay 64 tuổi hiện ở ấp Trung Bình, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.HCM

Ông cho biết tập tành hút thuốc lá từ khi mới 15 tuổi rồi ghiền hồi nào không hay.

Ông nói: “Suốt 45 năm ghiền thuốc lá, tôi cũng thường nghe bài nói chuyện tuyên truyền tác hại của thuốc lá trên truyền hình, nghe radio rất nhiều lần. Bản thân cũng thấy hình ảnh minh họa cảnh hút thuốc nơi công cộng nơi bệnh viện, công sở, thấy người mắc bệnh do hút thuốc lá cũng sợ lắm".

Rồi ông Hai kể rằng hằng ngày khi mua thuốc lá cầm trên tay bao thuốc lá cũng thấy hình người ốm o gầy còm, bệnh tật... nhưng vẫn không quan tâm bởi hút thuốc lá đem lại sảng khoái, tinh thần minh mẫn để suy nghĩ hay giải quyết vấn đề nào đó cho nhanh cho hiệu quả.

Và ông dẫn chứng ngay cả những người lớn tuổi sống chung quanh biết hút thuốc rê và ghiền nặng cả mấy chục năm nhưng có thấy ai bệnh hoạn ung thư phổi mà chết đâu!?

Tuy nhiên, cho đến một lần vào đầu năm 2013 nhà ông đang tổ chức đám tiệc, mặc dù bản thân ông không hề uống một giọt rượu hay chút bia mà bỗng dưng ông bị ngất gục đầu xuống bàn tiệc. Mọi người hốt hoảng đưa ông đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Tim TP.HCM, các bác sĩ kết luận lý do ông bị bất tỉnh ngất như vậy là do nghẽn động mạch vành và nguyên nhân chính do hút thuốc lá mà ra.

Sau hơn nửa tháng điều trị, ông xuất viện về nhà và tự hứa với bản thân dứt khoát cai nghiện đoạn tuyệt với thuốc lá vì thuốc lá suýt làm mất mạng nếu người nhà không chuyển viện cấp cứu kịp thời.

Đến giờ ông đã cai nghiện thành công được bốn năm.

Nói chuyện với tôi, ông bày tỏ bên cạnh việc giữ gìn sức khỏe, cái lợi tiếp theo của việc bỏ được thuốc lá là đỡ tốn tiền.

Ngoài ra, còn một cái "được" nữa là khi đi xe buýt hay đi vào các cơ quan nhà nước liên hệ công việc sẽ không làm mọi người xung quanh buồn phiền vì bị khói thuốc “tra tấn”.

Hiện là hội trưởng hội cựu chiến binh của ấp, từ câu chuyện thật của mình mỗi lần hội họp tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người, nhất là thanh thiếu niên nên biết thể hiện hành vi văn minh nơi công cộng".

TRẦN VĂN TÁM (ghi theo lời kể của ông Mai Văn Lớn, ấp Trung Bình, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.HCM)