Thu phí cao ôtô mới mong giảm kẹt xe?

Trong các ý kiến phản hồi, phần lớn bạn đọc đều cho rằng việc mặc định "kẹt xe là do xe hơi" là một suy nghĩ hết sức lệch lạc.

Và, nói như bạn đọc Quang Đô: "Mọi biện pháp đều xoay quanh việc cấm rồi thu, không phải là cách giảm tải kẹt xe".

Nhiều người không đồng tình

Bạn đọc A. Thái bức xúc: "Tui đã đóng thuế đường bộ và thuế thu nhập cá nhân, thuế kinh doanh khoán, lúc mua xe tôi đã dành dụm đóng thuế rồi mà trách nhiệm kẹt xe là của ai sao tui lại bị thu".

Theo thống kể của bạn đọc Nguyên Phong, hiện nay thuế đánh vào xe hơi rất cao, tổng tất cả các chi phí một chiếc xe hơi phải gánh là hơn nửa giá trị chiếc xe.

Và như vậy, có nghĩa là khi một người dân mua xe hơi họ đã phải đóng góp một phần tiền rất lớn vào ngân sách nhà nước, gấp rất nhiều lần so với một chiếc xe máy, do đó theo bạn đọc này không lý do gì để thu phí xe hơi khi vào trung tâm TP.

Cùng suy nghĩ như vậy bạn đọc Bach Nguyen phân tích thêm: "Những chủ xe cá nhân làm việc trong trung tâm chắc chắn không tiếc số tiền phí đó, bởi họ vẫn vào trung tâm và đậu xe bình thường. Riêng đối với taxi thì sẽ nghiêm trọng hơn, khi họ đóng phí vào trung tâm một lần rồi ở luôn trong khu vực này không chạy ra ngoài để tiết kiệm tiền. Và, như vậy kết quả là khu trung tâm còn đông đúc gấp bội".

Góp thêm một góc nhìn khác, bạn đọc Duy Tân cho rằng nếu nói đóng phí để người ta sợ không dám đi ôtô là sai lầm vì mức chế tài chưa đủ. Ngược lại, việc đóng phí ôtô vô hình trung khuyến khích dân đi xe máy càng nhiều, lúc đó ách tắc càng lớn.

Cuối cùng bạn đọc này đề nghị: "Thiết nghĩ Sở GTVT nên nghĩ đến các giải pháp căn cơ hơn, đừng làm tầm bậy mang tiếng".

Thu phí cao mới mong giảm kẹt xe?

Bên cạnh đại đa số ý kiến phản đối, cũng có không ít bạn đọc đồng tình và cho rằng việc thu phí ôtô vào trung tâm TP để hạn chế kẹt xe là giải pháp phù hợp trong tình hình hiện nay.

Đại diện cho nhóm này, bạn đọc ký tên Người Dân viết: "Tôi ủng hộ hoàn toàn chủ trương này vì ai cũng thấy xe hơi là nguyên nhân chính gây kẹt xe khu vực trung tâm Sài Gòn. Làn đường của họ, họ đi đầy hết rồi tràn sang làn đường xe máy..."

Thậm chí, bạn đọc này còn đề xuất tăng thêm mức thu cụ thể như: xe dưới 500 triệu thu 200 ngàn đồng/xe; xe trên 500 triệu đến 1 tỉ thu 300 ngàn. Trên 1 tỉ thu 500 ngàn/xe, bởi theo bạn đọc này thì: "Dân đi xe hơi thì 60 chục ngàn có là gì đâu, cuối cùng kẹt vẫn hoàn kẹt"!

Để giảm kẹt xe, bạn đọc 5 Văn Thánh đề nghị nên có mức thu tùy theo thời điểm lưu thông. Cụ thể là vào giờ cao điểm, mức thu có thể cao, rất cao như từ 200-300 ngàn đồng. Vào giờ bình thường, mức thu trên dưới 50 ngàn đồng. Vào giờ thấp điểm, như ban đêm, có thể không thu hoặc thu ở mức rất thấp.

Về việc không thu phí đối với xe công vụ như theo dự kiến, bạn đọc Nguyễn Văn Hùng góp ý như sau: "Thu phí là biện pháp văn minh công bằng không kể bất cứ là công dân nào, kể cả xe công vụ. Trừ công an quân đội, cấp cứu, cứu hộ."

Và, theo bạn đọc này, quan trọng là phải có phương pháp kèm theo việc sử dụng tiền thu phí để phát triển đường sá, nếu không sẽ thất thoát, cuối cùng người dân lãnh đủ!

Theo lãnh đạo Công ty Tiên Phong, dự kiến mức thu phí ôtô từ 40.000-60.000 đồng/lượt xe (tùy loại ôtô, xe tải, xe chở khách nhỏ hoặc lớn), không thu phí đối với xe buýt và xe công vụ. Chỉ thu phí chiều xe vào trung tâm. Xe từ trong ra không phải nộp phí. Những cư dân ở khu trung tâm có xe ra vào vẫn phải nộp phí. Để người dân biết được khu vực trung tâm TP có thu phí ôtô, trên đường vành đai thu phí (xem sơ đồ) sẽ lắp đặt các biển quang báo điện tử. Theo đó, khi xe vào đường khu trung tâm, hệ thống tự động sẽ tự thu phí do trên ôtô đã gắn sẵn thiết bị nộp phí. Đơn vị thu sẽ trừ tiền thẳng vào tài khoản chủ xe hoặc số tiền đã được nộp trong thiết bị.

