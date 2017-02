Vòng xoay thiếu an toàn

TTO - Từ ngày vòng xoay được lắp đặt tại tuyến tránh TP Sóc Trăng trên quốc lộ 1, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, H.Châu Thành (Sóc Trăng), khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Gờ chắn vòng xoay thấp, rất nguy hiểm cho người điều khiển xe, nhất là vào ban đêm - Ảnh: Khắc Tâm

Chị Thạch Thị Sen, sống ở khu vực nói trên, cho biết từ ngày có vòng xoay, tai nạn xảy ra như cơm bữa, nhất là vào ban đêm. Những người chạy chậm, xe đụng gờ chắn vòng xoay mới giật mình, ngã xe, bị trầy xước nhẹ.

Và không ít người phóng nhanh, thiếu quan sát, cả người và xe bay qua gờ chắn phân cách, nằm gọn trong vòng xoay, phải đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Đoàn, một người đi đường, bức xúc: “Tết vừa rồi, tôi lái ôtô từ Đồng Nai đưa gia đình về Sóc Trăng ăn tết. Lúc xe vào địa phận nội ô thành phố trời chập tối. Khi đến vòng xoay tuyến tránh, suýt chút nữa bay lên gờ chắn bêtông. May mà tôi thắng kịp. Gờ chắn bêtông của vòng xoay tuyến tránh này quá thấp. Nguy hiểm hơn, không có dạ quang, biển báo bị cây xanh che khuất và khu vực này lại thiếu đèn chiếu sáng”.

Theo một lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng, tuyến tránh nội ô TP từ xã An Hiệp đến xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên chưa được khai thác. Trước Tết Nguyên đán, tại đường giao giữa quốc lộ 60 - quốc lộ 1 - tuyến tránh An Hiệp được lắp đặt vòng xoay. Từ đó đến nay, khu vực vòng xoay này xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 1 người.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm trước việc mất an toàn và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại vòng xoay tuyến tránh An Hiệp, đơn vị đã phản ảnh đến Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

KHẮC TÂM