Không thể “ăn”  vào môi trường mãi

Sẽ áp dụng 2 mức chất lượng xăng Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, tại cuộc họp Chính phủ với các bên liên quan về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quyết định 49/2011 do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì mới đây, đã thống nhất từ giai đoạn 2017 - 2022 sẽ áp dụng hai mức chất lượng xăng tiêu chuẩn mức 2 (Euro 2) và tiêu chuẩn mức 4 (Euro 4). Theo đó, cụ thể tiêu chuẩn Euro 2 sẽ áp dụng cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và tiêu chuẩn Euro 4 cho các loại xăng còn lại (tức là xăng nhập khẩu và các nhà máy mới). Trong đó, ôtô gắn động cơ xăng sẽ phải tuân thủ theo quyết định 49/2011, tức là áp dụng tiêu chuẩn xăng Euro 4, song do Nhà máy Dung Quất vẫn sản xuất và cung cấp xăng tiêu chuẩn Euro 2 nên vẫn sẽ có một lượng được bán ra thị trường cho các dòng xe cũ. Hiện sản phẩm xăng 95 của Dung Quất đã đạt tiêu chuẩn mức 3 rồi và vẫn được bán ra thị trường. Đối với xe du lịch, xe buýt gắn động cơ diesel, từ 1-1-2018 áp dụng mức khí thải Euro 4. Đối với ôtô tải gắn động cơ diesel thì áp dụng mức khí thải Euro 4 từ năm 2022. Hiện Bộ GTVT đang là đơn vị được giao xây dựng dự thảo quyết định sửa đổi quyết định 49/2011 theo chủ trương trên. Được biết, cơ quan này đang đưa ra để lấy ý kiến các bên liên quan. NGỌC AN