Xúc động với câu chuyện “Thà cô chết...”

Đây là bài viết kể về câu chuyện bốn cô giáo ở Trường mẫu giáo An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cứu được 15 học sinh nhỏ khi ngôi trường bị lũ tràn về. Anh Kim Thủy nói rằng sống ở Phú Yên hàng chục năm qua, anh cũng chưa từng thấy cảnh lũ quét, nước dâng nhanh và đột ngột như ở khu vực Trường mẫu giáo An Hiệp.

Chỉ biết đưa máy ảnh lên và bấm

Anh Kim Thủy kể khi nghe cô giáo Võ Thị Thu Sương kể lại câu chuyện các cô đu bám lên cửa sổ của trường vì nước lũ ngày càng lớn, anh không thể giấu được cảm xúc khi nhìn mực nước lũ còn hằn in lại trên tường phòng học cao quá đầu cô Sương trên 20cm, mà có ba trong bốn cô giáo lại không biết bơi.

“Tôi tưởng tượng ngay ra cảnh hoảng loạn lúc ấy trong căn phòng mấy chục mét vuông ngập tràn nước lũ. Các cháu học sinh quá nhỏ hẳn sẽ la hét, khóc lóc, sợ hãi, run rẩy khi nước ngập quá cao, quá nhanh và sẽ đu bám, chòi đạp để không rời các cô giáo của mình. Còn các cô hẳn cũng vô cùng sợ hãi khi hàng giờ đồng hồ trôi qua ngóng chờ trong vô vọng mà không có người đến cứu, trong khi vừa phải loay hoay giữa dòng nước để liên tục “di dời”, đưa một số cháu lên trên nóc tủ, động viên, dỗ dành các cháu khác đỡ sợ và vừa động viên lẫn nhau” - anh Thủy tâm sự.

Anh Thủy cũng cho biết đặc biệt xúc động khi nghe cô hiệu phó Nguyễn Thị Hòa không biết bơi nhưng vẫn lặn xuống nước để cứu một bé gái bị rơi, chìm trong nước lũ và nói tinh thần lúc đó là “Thà cô chết chứ không để trò chết!”.

Câu nói như bật ra từ con tim nhân ái của cô Hòa cùng các cô giáo dũng cảm đã trở thành cái tít rất ấn tượng và thấm đẫm nhân văn của bài báo, cùng với những lời kể chân thật của các cô giáo đã đi vào bài viết một cách tự nhiên, mộc mạc nhưng đã gây xúc động biết bao người...

Còn anh Phạm Ngọc Thắng cho biết chiều 13-12-2016, anh nghe tin ở xã An Hiệp có lũ quét nên vội vàng đội mưa vượt hơn 20km để đến hiện trường. “Khi tôi đến thì nước đã rút dần, nhưng vẫn còn ở mức cao, ngoài đường liên thôn còn ngập đến ngực người lớn, ở trong Trường mẫu giáo An Hiệp thì chắc ngập quá đầu người.

Lúc ấy, tôi thấy các cô giáo cùng những cháu nhỏ ngồi giữa chiếc mũ cây nấm lớn là học cụ của trường hoặc trong các ruột bánh xe lớn bơm lên làm phao, được các thanh niên đẩy ra quốc lộ 1 để thoát khỏi dòng nước lũ. Các cô và các cháu được những phụ huynh, người dân chờ đón trong niềm vui và sự xúc động vỡ òa. Vào thời khắc đó, tôi chỉ biết đưa máy ảnh lên và bấm lia lịa...” - anh Thắng nhớ lại.

Thoát nỗi ám ảnh khi chờ xe buýt

“Chạy xe ba gác một năm bị thu 11 chiếc nên tôi đành về quê mượn tiền người thân rồi vào Sài Gòn vay thêm tiền ngân hàng mua xe thí điểm để chạy chở hàng thay xe ba gác. Thế nhưng cứ mỗi lần chạy lại bị “tuýt còi” vì xe không đăng kiểm, mà đi đăng kiểm thì họ lại không chịu đăng kiểm cho xe thí điểm. Rồi đường dây chạy đăng kiểm giả ra đời. Một số anh em chạy xe thí điểm thấy thế lại “nhào vô” nhưng vì không có hồ sơ gốc nên khi bị bắt lại tìm đến đăng kiểm giả...

Tôi thấy bức xúc với cái vòng luẩn quẩn này nên gọi đến Tuổi Trẻ phản ảnh và mong có cách tháo gỡ khó khăn cho chúng tôi” - đó là tâm sự của một bạn đọc cung cấp thông tin “Lộ đường dây đăng kiểm giả cho xe bốn bánh giá rẻ” (Tuổi Trẻ, ngày 5-12-2016).

Sau khi báo đăng, Cục Đăng kiểm đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT đồng thời Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cũng đã tiến hành xác minh đường dây này. Nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 12-2016, tài xế này cho biết anh chỉ mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ cho xe thí điểm, tạo điều kiện cho những người chạy xe này được hoạt động hợp pháp, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi chở hàng trên đường.

Với bạn đọc H., 4 tháng, 4 lần chạm mặt và hơn 2 triệu đồng bị trấn lột là những gì có thể tổng kết được khi trở thành nạn nhân bị “xin đểu” của một người đàn ông tay cầm ống chích thường xuất hiện tại trạm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần với giao lộ Phạm Viết Chánh, Q.1, TP.HCM.

Trong thư gửi Tuổi Trẻ, H. tâm sự: “Hành vi của người này đã đe dọa, gây tổn hại tính mạng, sức khỏe, tài sản không những cho cá nhân tôi mà cả những người dân, những bạn sinh viên ở đây. Tôi gửi email cho nhiều báo với mong muốn quý báo tham gia tìm hiểu, cho đăng tải sự việc để các cơ quan an ninh xử lý nghiêm minh vấn đề này để người dân an tâm”.

Ngay khi nhận thư, Tuổi Trẻ đã cử phóng viên tìm hiểu câu chuyện của bạn đọc H. và bài viết “Điểm mặt kẻ “xin đểu” ở các trạm xe buýt giữa... Sài Gòn” (Tuổi Trẻ 29-12-2016) đã xuất bản.

Kết quả là ngày 13-1, Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam kẻ được nêu trong bài viết từ thông tin của H. để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khi nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ”, bạn đọc H. rất vui và chia sẻ: “Sau khi báo đăng, tôi mới có cảm giác thoát khỏi nỗi ám ảnh khi đứng đợi xe buýt. Tôi nghĩ, trong lúc Nhà nước đang khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện công cộng thì những hành vi này đã vô tình làm giảm đi hiệu quả của cuộc vận động. Nay tình trạng này đã giảm, tôi sẽ tiếp tục “cùng buýt””.

Tài xế không còn sợ nhóm bảo kê Giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ”tháng 12-2016 cũng trao đến bạn đọc báo tin vụ “tài xế bị ép đóng tiền bảo kê khi vào công ty chở hàng” xảy ra tại Công ty Coca Cola, Q.Thủ Đức, TP.HCM (Tuổi Trẻ ngày 12-12-2016). Anh tâm sự rằng mình và rất nhiều tài xế bị ép đóng tiền bảo kê rất bức xúc vì giới tài xế đã khổ cực, tiền công không được bao nhiêu, lại phải đóng những khoản tiền vô lý. Càng bức xúc hơn khi sự việc đã xảy ra từ lâu nhưng không ai dám lên tiếng, dám tố cáo đường dây bảo kê này. “Hằng ngày đọc Tuổi Trẻ, tôi đã biết phóng viên của báo từng phanh phui nhiều vụ tương tự như trấn lột trên xe buýt, xe dù trấn lột hành khách. Tôi báo tin và Tuổi Trẻ vào cuộc điều tra rất nhanh. Sau khi báo phản ánh, Công an Q.Thủ Đức đã bắt tạm giam người cầm đầu đường dây bảo kê. Giới tài xế chở hàng cho Công ty Coca Cola rất vui vì từ nay chở hàng không còn lo lắng, sợ sệt gì nữa” - bạn đọc này cho biết. ĐÔNG HÀ

