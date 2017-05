Audio 19-5: Bỗng dưng thành kẻ trộm khi đi vệ sinh

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Lại xin phá rừng để làm công nghiệp

Nhà hàng, khách sạn ồ ạt đổ đất lấn biển Nha Trang; Tạm dừng khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng; Sôi nổi đua bò ở Lễ vía bà Núi Sam; Bắt đối tượng cướp giật 85 tờ vé số của người bán số dạo… là những thông tin được cập nhật trong chương trình hôm nay.

Tăng thuế phải thận trọng

Nhiều người chắc chắn chưa thông trước đề xuất tăng khung thuế môi trường đối với xăng dầu bởi hai lý do: tên gọi “thuế môi trường” và khung thuế tăng thêm quá cao, tối đa 8.000 đồng/lít. Không ít người chất vấn vì sao thu nhiều nhưng chi ít cho môi trường, cần minh bạch trong sử dụng, không để tăng thu mà môi trường vẫn ô nhiễm...

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam ủng hộ đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu tại hội thảo ngày 16-5 - Ảnh: N.An

Cần quy hoạch bãi trực thăng trên cao ốc

UBND TP.HCM yêu cầu Cảnh sát PCCC phối hợp với Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Khoa học - công nghệ… xem xét thực hiện bố trí sân trực thăng trên các tòa nhà hơn 20 tầng nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trực thăng tham gia cứu hộ các nạn nhân trong một cuộc diễn tập tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Sẽ công khai bộ, ngành không hành động

Sau hội nghị Thủ tướng đối thoại doanh nghiệp (DN) ngày 17-5, sẽ có các chương trình hành động để công khai những cơ quan chưa tích cực tháo gỡ khó khăn giúp DN và người dân.

Nhiều hộ kinh doanh ngại lên DN mong sớm có cải thiện sau hội nghị Thủ tướng đối thoại với DN để bớt lo vướng thủ tục thuế, bị thanh tra, kiểm tra nhiều. Trong ảnh: một hộ kinh doanh tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tạo điều kiện cho dân, ngăn người trục lợi

Quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất phải tạo điều kiện cho người dân có đất thực hiện các quyền của mình, nhưng cũng phải ngăn được những tổ chức, cá nhân lợi dụng để trục lợi.

Một khu đất được phân lô trong hẻm tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Hà

“Con sống ngắn nhưng thật ý nghĩa...”

Câu chuyện cô sinh viên giỏi giang Nguyễn Xuân Phương Vy vừa ra đi bởi căn bệnh ung thư máu (“Chào Phương Vy ở nhà vĩnh biệt”, Tuổi Trẻ Online ngày 17-5) đã đem lại cảm xúc với gần 100 ý kiến đau buồn chia sẻ từ bạn đọc.

Vy rất quý mái tóc giả được làm từ tóc thật của cô bạn thân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Làm việc nhỏ nuôi hoài bão lớn

350 cháu ngoan Bác Hồ cấp thành đã vinh dự được tham gia Đại hội cháu ngoan Bác Hồ (hai năm một lần) do Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức ngày 18-5.

Ông Tất Thành Cang - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - trao bằng khen cho các gương cháu ngoan Bác Hồ - Ảnh: Duyên Phan

Kỳ 4: Những đứa con của sông Ba

Dưới nắng chiều, dòng sông Ba bên thị trấn Kon Chro (huyện Kon Chro) lăn tăn những con sóng nhỏ. Đây là thị trấn thứ ba ven sông Ba tính từ thượng nguồn sau K’Bang, An Khê. Không khó để tôi tìm đến nhà bà H’Ben bởi ở thị trấn này cả đến đứa nhỏ cũng biết bà.

Ca sĩ H’Ben hát bài Avơng - Gọi bạn về làng khi ngồi cạnh dòng sông Ba ở quê nhà bà

Du học... không hóa đơn

Một phụ huynh phản ảnh dù đã nộp hàng chục ngàn USD cho đơn vị đối tác của trung tâm ILA Đà Nẵng ở Mỹ, nhưng vẫn không có bất kỳ biên nhận nào và con của họ còn bị đe dọa cho nghỉ học, trục xuất về nước nếu gia đình không chuyển tiền tiếp.

Trụ sở ILA tại Đà Nẵng - Ảnh: HỮU KHÁ

Đo sai độ cận thị

Nhiều người đang đeo kính cận nặng độ hàng chục năm, bỗng giật mình vì một ngày đi đo lại mới biết mắt mình cận nhẹ hơn 3-4 độ so với trước đây. Tại sao?

Nếu đeo mắt kính nhẹ hơn độ cận thì ảnh mờ. Còn mắt kính cao hơn độ cận thì vẫn nhìn rõ nhưng mắt phải điều tiết - Ảnh minh họa: T.T.D.

Cảng biển kiên cường

“Cấm đánh cá hả? Ô, nó cấm kệ nó chớ, biển mình thì mình ra khơi thôi!” - những ngư dân ở cảng cá Sa Kỳ ngồi lắc lư trên những con tàu sắp ra khơi thản nhiên nói về lệnh cấm đánh cá ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tàu cá ngư dân Bình Châu, Lý Sơn ra khơi - Ảnh: Trần Mai

Đợi gương mặt Việt tại Cannes

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 70 vừa được khai mạc tại Pháp vào tối 17-5. Đây là lần đầu tiên Cục Điện ảnh Việt Nam chính thức tham gia tại Cannes với những hoạt động quảng bá cho điện ảnh nước nhà một cách quy mô.

Hai diễn viên chính trong phim Đảo của dân ngụ cư - Phạm Hồng Phước và Ngọc Thanh Tâm trên thảm đỏ Cannes - Ảnh: Yan Maisani

Bỗng dưng thành ăn trộm

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo Công an huyện Tân Biên phải hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Công an xã Trà Vong (huyện Tân Biên) đã xử phạt oan một thanh niên về hành vi trộm cắp tài sản.

Anh Trần Đắc Thiện với tập hồ sơ kêu cứu cho mình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thủ tướng Pháp mê quyền anh, đá bóng

Tân Thủ tướng Pháp Édouard Philippe là người rất say mê thể thao. Mỗi tuần ba lần ông tập quyền anh và ông cũng là tín đồ của môn thể thao vua bóng đá.

Édouard Philippe (trái) và võ sĩ Jérôme Le Banner nổi tiếng thế giới đấu tập ở Le Havre (Pháp) - Ảnh: Europe1

Iran giữa cởi mở và truyền thống

Hôm nay (19-5), cử tri Iran sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống theo nhiệm kỳ của nước cộng hòa Hồi giáo.

Người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani trong cuộc vận động ngày 17-5 ở thủ đô Tehran - Ảnh: Reuters

