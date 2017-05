Để không lặp lại thuốc quý bị đem hủy

Quá xót xa! Đọc thông tin “Thủ tục nhiêu khê, 20.000 viên thuốc trị ung thư phải tiêu hủy”, tôi thấy quá xót xa! Tôi có mấy người bạn mắc căn bệnh nan y này. Gia đình họ gần như khánh kiệt vì chi phí chữa trị quá tốn kém và kéo dài. Nhiều gia đình nghèo ngậm nước mắt đưa người thân về nhà chờ chết vì không kiếm đâu ra tiền chạy chữa. Nhiều gia đình ở miền Tây phải bán ruộng vườn nhà cửa đưa người nhà sống lay lắt trong Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mong cơ hội chữa lành căn bệnh quái ác. Những ngày vào thăm bệnh người quen tại đây, vài lần tôi ngồi viết giùm cho một số bệnh nhân lá đơn xin chính quyền địa phương ở quê chứng nhận gia đình thuộc diện hộ nghèo để mong được xét giảm chi phí điều trị. Nhiều người cả đời chỉ quen cày cấy, giờ cùng người thân bị bệnh đến sống tạm ở bệnh viện. Chuyện ăn họ trông vào các tổ chức từ thiện giúp mỗi ngày, nhưng nặng tiền thuốc điều trị nên họ phải làm đủ thứ việc chân tay, bán vé số, hàng rong và giúp việc theo giờ để kiếm tiền mua thuốc cho người thân. Ngặt nỗi giá thuốc điều trị căn bệnh này không hề rẻ so với thu nhập của một người lao động đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tối mịt. Hãy đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào những đêm mưa rả rích, nhìn những thân phận con người đang nằm co ro dưới hàng hiên ngày qua ngày, đêm qua đêm giữa màn trời chiếu đất. Những tiếng rên rỉ vì đau, những ánh mắt thất thần, vô vọng nhìn màn mưa khi nghĩ đến ngày mai đen tối. Hãy qua khu bệnh nhi, những ánh mắt trẻ còn quá ngây thơ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với thân thể mình. Rồi những giọt nước mắt trên những gương mặt đen sạm vì cơ cực khi nghe bác sĩ dặn nhỏ: “Thôi đưa anh (chị) về nhà, thèm ăn gì thì cứ cho ăn thoải mái...”. Vậy mà gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư - niềm hi vọng và ước mơ của bao mảnh đời khốn khó - phải đem tiêu hủy. Thật là một việc khó chấp nhận. ĐỖ THỊ HUỲNH HOA