Bị chỉ trích, Jakarta chuyển sang cấm xe máy theo giờ

Myanmar cấm xe máy ở thành phố Yangon, đường sá thông thoáng Một góc Yangon - đường phố gọn gàng vì thiếu....xe máy - Ảnh: T.L​ Thành phố Yangon của Myanma chỉ có khoảng 150 xe máy của cơ quan điện lực, Ủy ban phát triển thành phố, cảnh sát, an ninh... được chạy. Lý do cấm xe máy là để ngăn chặn đua xe, cướp giật và giảm vi phạm luật giao thông. Theo đại tá Tin Aung Htun, lý do cấm xe gắn máy là để ngăn chặn các nhóm đua xe, cướp giật và giảm vi phạm luật giao thông. Luật cấm xe máy tại hầu hết thành phố Yangon bắt đầu từ năm 2003 và được giữ nguyên trong suốt 14 năm qua.