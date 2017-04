Văn hóa giao thông: Cần sự tiếp nối dài hơi

* Trung tá Huỳnh Trung Phong (trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - PC67, Công an TP.HCM): Tự bảo vệ bằng hành động đúng trong giao thông Trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng những thông tin tốt về giao thông đến với người dân là một yêu cầu rất quan trọng. Trong thời gian qua, lực lượng CSGT trên địa bàn TP thực hiện khá tốt công tác này, nhất là phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan, các phóng viên báo đài đưa tin trên từng địa phương cũng như cả nước, trong đó có diễn đàn “Xây dựng văn hóa giao thông” do báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức cùng nhiều đơn vị liên quan. Lãnh đạo PC67 đánh giá rất cao diễn đàn này của báo Tuổi Trẻ. Đây là một diễn đàn với nhiều thông tin có chiều sâu xuyên suốt một thời gian dài để định hướng cũng như tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Chúng tôi rất vui khi tham gia chia sẻ, cung cấp thông tin trên diễn đàn của báo Tuổi Trẻ, từ đó có điều kiện truyền tải những thông tin này đến người dân. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, báo Tuổi Trẻ có nhiều diễn đàn tương tự, để cùng cơ quan chức năng chia sẻ, cung cấp cho người dân những thông tin thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xã hội tốt hơn. Từ diễn đàn “Xây dựng văn hóa giao thông”, chúng tôi mong muốn và kêu gọi mọi người hãy tự giác bảo vệ tính mạng, tài sản và sức khỏe của chính mình bằng những hành động hết sức thiết thực khi tham gia giao thông. Cụ thể như đi đúng làn đường, chiều đường, không vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia, dừng đỗ đúng nơi quy định, không được lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường phố để đảm bảo cho môi trường thông thoáng. Đặc biệt người dân cần có sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông, biết nhường nhịn nhau và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để chúng ta có một môi trường giao thông lành mạnh, an toàn và thông suốt.