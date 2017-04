'Thuốc' nào đặc trị cách sống bàng quan?

Nhắc nhau chuyện nhỏ trên đường Sáng tuần rồi trên đường đi làm, nhìn thấy phía trước có một cô mặc áo dài chạy xe máy, tà áo dài phía sau tung lên tung xuống cứ như muốn cuộn vào bánh xe. Tôi cố chạy lên để nhắc cô dừng xe vén lại tà áo nhưng không cách nào được vì cô chạy xe nhanh quá. Tôi vừa chạy vừa quan sát, hi vọng những người đi ngang qua nhìn thấy sẽ nhắc cô. Thế nhưng giờ cao điểm buổi sáng có lẽ ai cũng vội nên nhiều lượt người ngang qua mà tà áo dài vẫn cứ bay tứ tung làm cho tôi thấy bất an. May là khi đến ngã tư đèn đỏ, có một anh dừng xe bên cạnh cô quay sang chỉ chỉ, thấy cô quay qua vén lại tà áo, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao khi đi trên đường, mỗi lần nhìn thấy những người không quen biết nhắc nhở nhau những câu như: cài quai mũ bảo hiểm lại chị ơi, tắt đèn xinhan chú ơi, thùng đồ phía sau bị nghiêng sắp rớt rồi anh gì ơi, em bé ngủ gục phía sau kìa chị ơi..., dù toàn những chuyện không liên quan đến mình nhưng tôi thấy vui gì đâu! Nhớ một lần đã lâu, khi chạy xe qua một bác lớn tuổi, tôi nhắc bác gạt chân chống lên. Vừa xong, thấy bác lại chạy qua tôi nhắc lại: “Xe cô cũng chưa gạt chân chống kìa!”. Ngó xuống, tôi thấy vừa mắc cười lại vừa... mắc cỡ! Một người em họ của tôi đã từng bị gãy chân phải mổ đi mổ lại nhiều lần đến giờ thành có tật, nguyên nhân là bị té do tà áo mưa vướng vào bánh xe. Một người bạn của tôi cũng bị gãy chân vì ngã xe khi rẽ trái do quên gạt chân chống. Cú té ngã của bạn còn liên lụy đến người chạy phía sau do thắng không kịp tông vào, nhưng may người này chỉ bị hư xe và trầy xước nhẹ. Và cũng đã có người thiệt mạng chỉ vì quên những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng gây ra tai nạn không hề nhỏ này. Mỗi khi ra đường, tôi luôn tự nhắc mình phải luôn cẩn thận cho bản thân và cho cả người khác. Và luôn quan sát những người chạy xe bên cạnh xem họ có quên gì để nhắc. Bởi vậy tôi cảm kích lắm khi nhìn thấy những người không quen biết nhắc nhở nhau những chuyện nhỏ trên đường. Lê Ngọc Hạnh (Bình Dương)