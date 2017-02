Audio 12-2: ​Gia đình bà thứ trưởng có gì ở Công ty Điện Quang?

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Cảnh giác với sư giả đi khất thực mùa lễ hội

TP.HCM: Nhiều mặt hàng tăng giá ngày Rằm; Quảng Nam: Hơn 1.000 công nhân đình công do doanh nghiệp tự ý cắt tiền thưởng ; Đồng Tháp: Hoa huệ tiêu thụ mạnh, giá cao; An Giang: Nhích từng chút một để đi Rằm tháng Giêng…là những thông tin được cập nhật trong chương trình hôm nay.

Biết là độc, đừng chần chừ

Bộ NN&PTNT vừa loại hai hoạt chất cực độc 2,4D và Paraquat (PRQ) ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam (Tuổi Trẻ 10-2).

Một nông dân ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM sử dụng thuốc trừ cỏ Zico có thành phần 2,4D-Dimethylamonium 720 g/l (ảnh chụp chiều 10-2) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không để cấp nước “một mình một chợ”

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu như vậy tại buổi làm việc với Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) ngày 11-2.

Số tiền người dân phải trả qua các năm do nước bị thất thoát nhưng vẫn được tính vào giá nước (ước tính theo tỉ lệ thất thoát nước được đưa vào giá nước là 26%) - Ảnh: Sửa ống nước bể trên đường Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Q.Khải

Gia đình bà thứ trưởng có gì ở Công ty Điện Quang?

Sau khi Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (mã cổ phiếu DQC) cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán, gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu lượng lớn cổ phiếu cùng những vị trí chủ chốt ở doanh nghiệp này.

Công ty CP bóng đèn Điện Quang (KCN Đồng An, Bình Dương) - Ảnh: T.T.D.

Quản con trong môi trường nhiều cạm bẫy

Sau những câu chuyện liên quan đến bạo lực ở tuổi học trò với một số clip được tung lên mạng xã hội, nhiều phụ huynh đã tăng cường các biện pháp quản lý con nhằm tạo vùng an toàn cho con trẻ.

Người Thái đi chùa không mưu cầu chức tước, tiền tài

Tôi đã sinh sống, làm việc ở Hà Nội được một năm và cũng có nghe nói về một số lễ hội đầu năm ở miền Bắc với những hành xử không phù hợp của nhiều người đi lễ.

Vẫn còn nhiều hình ảnh xấu xí tại lễ khai hội xuân Yên Tử 2017. Trong ảnh: nhiều người dùng tiền mài vào vách chùa Đồng (Yên Tử, Quảng Ninh) để lấy may - Ảnh: Đức Hiếu

Du khách thích thú ngắm tuyết rơi tại Đà Lạt

Đây là điểm nhấn của sự kiện “Snow Valentine – Nơi mình thuộc về nhau 2017” được Tập đoàn Thành Thành Công tổ chức vào ngày 11-2-2017 tại khu du lịch Thung lũng tình yêu, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dành cho các cặp đôi nhân dịp ngày lễ tình nhân 14-2 sắp đến.

Chi ngàn tỉ nhập trái cây ngoại

Không chỉ những loại trái cây ôn đới mà VN không trồng được, nhiều loại trái cây quen thuộc như thanh long, mãng cầu, dưa vàng… có lúc thừa mứa, cũng được các doanh nghiệp nhập về VN với số lượng lớn.

Trái cây nhập khẩu ngày càng đa dạng với nhiều thương hiệu và quốc gia khác nhau. Trong ảnh: người tiêu dùng lựa trái cây nhập tại một cửa hàng ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Nồng nàn cho ngày tình yêu

Ngày lễ tình nhân 14-2 đã cận kề. Khác với mọi năm, các nhà văn hóa hầu như không thiết kế nội dung dành cho ngày lễ này trong năm nay. Riêng các trung tâm thương mại ở TP.HCM, không gian trang trí ngày lễ tình yêu vẫn được đầu tư khá đẹp mắt.

Các bạn trẻ chọn đá tại cửa hàng Kamala trên đường Phan Tôn, Q.1, TP.HCM chiều 11-2 - Ảnh: Quang Định

Kỳ cuối: Bài hát một thời của Nguyễn Văn Tý

Khi hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xây dựng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được mời đến nơi này một chuyến. Sống trong không khí người người sôi nổi bạt đá xây hồ, người nhạc sĩ của quê hương xứ Nghệ đã viết bài hát Người đi xây hồ Kẻ Gỗ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý xem lại ca từ bài hát Người đi xây hồ Kẻ Gỗ do ông sáng tác cách đây 41 năm - Ảnh: Y.TRINH

Giải cứu 5 người trên sân thượng căn nhà cháy

Chiều 11-2-2017, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng dập lửa tại căn nhà trong hẻm 370 Lê Đại Hành phường 13 quận 11 TP.HCM đồng thời giải cứu 5 người mắc kẹt trên sân thượng của căn nhà này.

Tuấn Ngọc: Có phúc lắm mới được làm nghệ sĩ

Trong cuộc trò chuyện dài hơn ba tiếng, dù vốn kiệm lời, danh ca Tuấn Ngọc đã rộng lòng chia sẻ nhiều chuyện của ngày cũ trước ngày trở lại với Cung đàn xưa.

Danh ca Tuấn Ngọc: “Tôi luôn phải tự học mỗi ngày để có thể hát tốt hơn. Và ở tuổi này tôi vẫn học hát, học nhạc mỗi ngày” - Ảnh: Gia Tiến

Đầu năm an lạc lễ chùa

Những dịp lễ chùa trong mùa tết là cơ hội cho chúng tôi đi vãn cảnh đẹp của các ngôi chùa, đi để tự vấn bản thân, đi để cảm nhận hạnh phúc mà mình đang có và nguyện gìn giữ sự an lạc trong tâm hồn.

Tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM), dù rất đông khách đi lễ chùa dịp xuân nhưng tất cả đều xếp hàng vào lễ Phật - Ảnh: H.P.

Từ trái bắp khổng lồ nhìn xuống

“Cô dâu tìm anh kìa!”. Cậu chàng ngó vào nhà vệ sinh, báo cho tôi. Nhìn khuôn mặt chảy xệ của mình trong gương làm tôi phát rầu. Tôi mở vòi nước, rửa mặt, rồi cứ để nó chảy không vội tắt. Tiếng nước chảy từ vòi luôn làm tôi thấy thư giãn.

Người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ học trò

Giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Nguyễn Cảnh Toàn, người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ học trò khoa toán Trường đại học Sư phạm Hà Nội, đã qua đời ngày 8-2-2017 ở tuổi 91.

GS Nguyễn Cảnh Toàn chụp chung với các thầy cô của bộ môn hình học (khoa toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội) tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập khoa toán - tin Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh: T.L.

Phát hiện nhà tang trữ vũ khí và ma túy

Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa khám xét khẩn cấp nhà của Lê Thanh Tùng, tên thường gọi là Tùng Bi, 40 tuổi, ở ấp Phước Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành vào chiều ngày 11/2/2017.

Có phải gánh nợ cho người thân?

Vừa qua, một ca sĩ đã đăng thông tin bị chủ nợ tới tận nhà gây áp lực để đòi khoản nợ của mẹ đã vay mượn trước đó.

Bài học từ thỏa thuận Indonesia - Singapore

Tranh chấp Biển Đông có một chuyển biến mới không ồn ào nhưng ý nghĩa. Sau 27 tháng kể từ khi hiệp ước được ký kết vào tháng 9-2014, Hạ viện Indonesia đã phê chuẩn hiệp ước về biên giới trên biển giữa Indonesia và Singapore đầu năm 2017.

Tàu cá của ngư dân Indonesia đánh bắt tại vùng biển quanh quần đảo Natuna, Indonesia - Ảnh: Reuters

Nồng ấm từ cái bắt tay 19 giây

Truyền thông Mỹ “soi” rất kỹ cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump ngày 10-2. CNN thậm chí còn “đo” được cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo dài tới gần… 19 giây.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-2 - Ảnh: Reuters

Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Lực lượng công an thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long, kết hợp với Công an huyện Long Hồ và Công an xã Thanh Đức đến bắt quả tang một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào chiều ngày 10 - 2 - 2017.

M.LUÂN