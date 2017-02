Nhiều người nước ngoài nói 'tiếng ồn làm phiền chúng tôi'

Ông Hiroyuki Morisue (người Nhật, giảng viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội): Ông Hiroyuki Morisue - Ảnh: NVCC Văn hóa Nhật Bản hạn chế làm phiền người khác Tôi đã sống ở Việt Nam được 3 năm. Lúc mới đến Việt Nam, tôi sống tại đường Trần Thái Tông, Hà Nội. Đường này có rất nhiều quán karaoke với âm thanh inh ỏi khiến tôi không thể ngủ được. Ngoài ra, những lúc tôi đi mua sắm hoặc đi bộ, âm nhạc mà người xung quanh phát ra quá lớn khiến tôi không thể nói chuyện với bạn bè được. Ở Nhật Bản có nhiều quán karaoke tại các khu vực ít dân cư, nhưng hầu hết các quán karaoke này có trang bị hệ thống cách âm hiện đại để âm thanh không phát ra bên ngoài, gây ảnh hưởng cho người dân sống xung quanh. Trong khi đó ở Việt Nam, không chỉ quán karaoke mà các cửa hàng cũng phát nhạc rất lớn. Đối với người Nhật chúng tôi, mỗi người nghe nhạc cho riêng mình chứ không phải để người khác nghe, do vậy mỗi khi đi dạo hoặc ở những nơi công cộng, muốn nghe nhạc thì chúng tôi thường đeo tai nghe để không làm phiền đến người khác. Văn hóa Nhật Bản hạn chế làm phiền người khác đến hết mức có thể, do đó bên ngoài các quán karaoke thường rất yên tĩnh. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có những mâu thuẫn nhỏ xảy ra do tiếng ồn. Ví dụ, có một quán bar nhỏ ở Tokyo hoạt động ban đêm nhưng quán quá cũ, không trang bị hệ thống cách âm khiến hàng xóm giận dữ vì tiếng ồn phát ra từ đây và họ gọi cảnh sát đến giải quyết... Tôi nghĩ để ngăn chặn những xung đột như thế xảy ra, mọi người phải nghĩ về nhau, tôn trọng nhau nhiều hơn. QUỲNH TRUNG ghi