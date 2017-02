Audio 4-2: ​Mỹ triệt hay giúp ôtô Trung Quốc?

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Săn cá bông lau ngày đầu năm mới

Đường ngập, người dân vất vả về lại TPHCM sau Tết; Đầu năm nông dân Phú Yên ra đồng cứu lúa; Dâng cặp bánh chưng 700kg tri ân thân mẫu Bác Hồ; Cháy lớn tại Nhà máy ô tô Trường Hải; Cháu trai 3 tuổi nghi bị mẹ ruột đánh chết; Khách đến nhà chúc Tết bị anh trai chủ nhà “cuỗm” 2 điện thoại;...

Đừng ngại phạt

Người dân rất quan tâm đến mức phạt vi phạm mới về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cao hơn cả chục lần so với mức cũ. Cũng như trước, câu hỏi lại được bật lên là ai sẽ xử phạt khi có người vi phạm, bởi không phạt thì chẳng ai sợ để từ đó có thói quen giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

Hiện mức phạt đối với hành vi xả rác trên đường phố là 300.000-400.000 đồng, nhưng rất ít người bị xử phạt. Trong ảnh: vứt rác bừa bãi ở đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) - Ảnh: H.Khoa

Tháng giêng đã bớt ăn chơi...

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết có nhiều dấu hiệu tích cực trong không khí làm việc, lao động ở các bộ ngành, địa phương những ngày đầu năm...

Ông Mai Tiến Dũng trả lời tại cuộc họp báo - Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều hình ảnh không đẹp ở Phủ Tây Hồ đầu năm

Chiều mùng 6 Tết, rất đông người dân đi lễ, du xuân tại phủ Tây Hồ, Hà Nội và vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp của cả cả người dân cũng như chủ cửa hàng buôn bán tại phủ trong những ngày đầu năm.

Gần dân để giữ cội rễ của Đảng

“Dân có tin Đảng, yêu Đảng hay không, trước hết thông qua hình ảnh của người đảng viên tại từng khu phố, ấp; hình ảnh của người cán bộ, công chức của từng phường, xã, thị trấn”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và các bí thư đảng ủy phường, xã, thị trấn sáng 3-2 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bất thường từ một dự án trồng sen

Người dân xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) phản ảnh tại địa phương có một doanh nghiệp đang triển khai dự án trồng sen nhưng có nhiều biểu hiện rất bất thường...

Lúa sắp thu hoạch nhưng người dân phá bỏ để cho doanh nghiệp thuê đất - Ảnh: THÀNH NHƠN

Đối mặt khó khăn do mưa trái mùa

Cơn “mưa xuân” cực lớn kéo dài suốt ngày 2-2 ở khắp các tỉnh miền Tây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân như đang ngồi trên lửa do vườn cây ăn trái và lúa đang kỳ thu hoạch bị thiệt hại nặng.

Ruộng của ông Trịnh Tấn Sĩ (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) bị mưa làm ngập nhiều ngày, phải cắt lúa bằng tay - Ảnh: Chí Quốc

Di tích Phủ Na thu hút hàng vạn người đến du xuân

Những ngày Tết này, di tích quốc gia Phủ Na ở xã Xuân Du, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, du xuân dưới tiết trời thuận lợi.

Áp dụng nhiều cách để thay đổi thói quen xả rác

Nghị định 155/2016 của Chính phủ quy định mức phạt tiền đối với các hành vi làm mất vệ sinh nơi công cộng cao hơn 10 lần so với quy định cũ (Tuổi Trẻ ngày 3-2). Các địa phương triển khai xử phạt thế nào để quy định này có tác dụng góp phần giữ gìn đường phố sạch đẹp?

Bãi biển Đà Nẵng sạch đẹp là nhờ người dân và du khách được tuyên truyền, vận động không xả rác bừa bãi - Ảnh: TẤN LỰC

Bó tay vì thiếu thiết bị đo tiếng ồn!?

Bàn giải pháp chấn chỉnh tình trạng karaoke tra tấn láng giềng, nhiều ý kiến từ cơ quan chức năng ở TP.HCM cho rằng hiện nay chính quyền rất khó xử lý vi phạm này vì thiếu thiết bị đo tiếng ồn.

Một chiếc loa công suất lớn được sử dụng để hát trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Làm mới mình cho quê hương

Tôi sinh ra bên dòng sông Son ở làng Phong Nha (Quảng Bình). Tuổi thơ tôi gắn bó với dòng sông này, hằng ngày đi học dọc đường làng, về nhà phụ cha mẹ chăn trâu ở đồng cỏ quanh làng. Phía dưới là những cánh đồng cỏ xanh mướt, bên trên là dãy núi cao hùng vĩ.

Jordan Vort Robert, đạo diễn phim Kong: skull island trong chuyến quay lại Phong Nha cách đây một tháng và Nguyễn Châu Á (phải) - Ảnh: NVCC

Kỳ 3: “Lương khô” làng An Thái

Làng An Thái - thị tứ nổi tiếng với câu ca truyền đời “Trai An Thái, gái An Vinh” nhằm ngợi ca tài võ của trai tráng làng này và những nữ lưu làng An Vinh bên kia sông Côn. Ngôi làng này cũng là thủ phủ của hai nghề bún và bánh tráng truyền thống được xem là hai món lương khô của hùng binh Tây Sơn ngày trước...

Nhân công ở lò bún của ông Bùi Quang Minh bó bún khô dề (bó dài) thành từng bó nhỏ - Ảnh: H.V.M.

Dâng cặp bánh chưng 700kg tri ân thân mẫu Bác Hồ

Hiệp hội Du lịch Nghệ An vừa tổ chức lễ dâng cặp bánh chưng xanh nặng 350kg, tri ân thân mẫu chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Cha, con và môi trường

Khoác lên vai con trăn dài gần 1m, bé Phi Vân - 3 tuổi, con gái họa sĩ Đào Văn Hoàng - vuốt ve, chơi đùa cùng người bạn nhỏ trên thảm cỏ xanh rờn của Vườn quốc gia Ranomafana, Cộng hòa Madagascar.

Bé Phi Vân chơi đùa với trăn trong vườn quốc gia ở Madagascar - Ảnh: NVCC

Tăng tốc ôn thi THPT quốc gia

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố quy chế thi, thời điểm thi THPT quốc gia năm nay chuyển qua tháng 6 thay vì tháng 7 như mọi năm và thời gian thi giảm từ 4 ngày còn 2 ngày rưỡi, nhiều trường THPT tại Hà Nội và TP.HCM đã điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM nghe hướng dẫn và thực hành làm bài thi môn toán theo dạng trắc nghiệm để chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Ảnh: H.HG.

Chen nhau vào viện... dịp tết

Nhiều bệnh viện cho biết số người vào bệnh viện dịp tết năm nay cao hơn tết năm trước. Trong số gần 4.500 người vào viện vì lý do đánh nhau, có 550 người xác định nguyên nhân do rượu bia. Các bệnh viện cũng điều trị cho trên 700 người bị ngộ độc rượu các loại.

Một vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên nguy kịch ở H.Thới Lai, TP Cần Thơ trong đêm giao thừa - Ảnh: HỮU KHOA

Giáo dục tín ngưỡng cho người dân

Làm sao để lễ hội bớt những hiện tượng xấu xí? Tiếp tục câu chuyện này, Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa.

Du khách chen chân hành lễ từ tờ mờ sáng trong ngày khai hội chùa Hương (Hà Nội) - Ảnh: XUÂN LONG

Bà con dân tộc huyện Khánh Vĩnh đổ xô đi hái đót

Ngay sau những ngày Tết Đinh Dậu, bà con đồng bào dân tộc ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tất bật vụ mùa hái đót, kiếm thêm thu nhập từ lộc trời cho này...

Những người làm công việc không tên

5 năm, 10 năm, có người hơn 20 năm gắn bó với công tác mặt trận ở cơ sở. Toàn những công việc không tên, nhiều khi vợ chồng, con cái càm ràm thôi nghỉ đi, làm chi cho cực.

Bà Phương Ngọc Hạnh - phó trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3, phường 2, Q.6, TP.HCM Ông Nguyễn Thu Bề - trưởng ban công tác mặt trận khu phố 1, P.2, Q.6, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mỹ triệt hay giúp ôtô Trung Quốc?

Các công ty Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn với yêu cầu đặt nhà máy và thuê người Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Đây cũng là thời cơ để các hãng ôtô Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường.

Business Insider cho rằng các hãng xe Mỹ vẫn sẽ chọn sản xuất tại thị trường Trung Quốc để phòng rủi ro suy thoái của ngành công nghiệp này ở Mỹ trong tương lai - Ảnh: Reuters

Thuốc thử quan hệ Putin - Trump

Chiến sự leo thang trở lại ở miền đông Ukraine được các bên trong cuộc và “ngoài cuộc song trong cuộc” giải thích bằng mọi cách.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hungary Orban tại cuộc họp báo chung ở Budapest ngày 2-2 - Ảnh: Reuters

Vàng trong nước tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Đến 11h trưa nay, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở ngưỡng 37,45 đến 37,90 triệu đồng/lượng. Giá vàng cao nhất công ty này bán ra là ở Đà Lạt. So với hôm qua, giá niêm yết tăng gần 300 ngàn đồng ở chiều bán ra.

M.LUÂN