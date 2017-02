Từ 1-2: Miễn phí thông tin nhà đất, đổi mã vùng điện thoại

Thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân Theo thông tư 331/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 10-2), công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) phải nộp lệ phí theo quy định. Mức thu là 30.000 đồng/thẻ trong trường hợp chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ CCCD. Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí: a) Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính. b) Đổi, cấp lại thẻ cho công dân là cha, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. c) Đổi, cấp lại thẻ cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Các trường hợp sau đây không phải nộp lệ phí: a) Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định của Luật CCCD. b) Đổi thẻ theo quy định (khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi...). c) Đổi thẻ khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý CCCD. Giao dịch điện tử với tòa án Giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính là việc người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và việc tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng dân sự, tố tụng hành chính được lựa chọn giao dịch điện tử với tòa án theo hình thức gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với tòa án hoặc chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử do tòa án cấp, tống đạt, thông báo. Thời gian thực hiện các giao dịch điện tử trong tố tụng là 24/24 giờ của 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. Nghị quyết 04/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử, có hiệu lực thi hành từ 15-2) quy định như trên.