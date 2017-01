Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại VN hiến kế giải cứu giao thông

Đường tắc, xe cá nhân đi vào đường xe buýt nhanh Ngày 14-1, ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Hà Nội - cho biết: “Tình trạng các phương tiện giao thông lấn làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh còn tái diễn trong những ngày qua. Thời tiết mưa và lạnh khiến đường bị ùn tắc nghiêm trọng nên các phương tiện vẫn đi vào đường ưu tiên của xe buýt nhanh, nhưng số lượng xe vi phạm đã giảm so với những ngày mới đi vào hoạt động”. Cũng theo ông Hải, hiện Sở GTVT Hà Nội và Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) vẫn chưa xử phạt người điều khiển xe lấn làn đường xe buýt nhanh mà chỉ nhắc nhở người tham gia giao thông có ý thức hơn để xe buýt nhanh phát huy tối đa công suất phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ông Hải còn cho biết sau 15 ngày chính thức hoạt động, so với những ngày đầu, số lượng khách đi xe buýt nhanh đã liên tục tăng. QUANG THẾ