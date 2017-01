Audio 11-1: ​Tôi không qua Mỹ để xin niềm thương hại

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm, trách nhiệm với người tiêu dùng

Vụ “Công an xã vô cớ đánh đánh người nhập viện”, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó; Đồng Nai công bố dịch bệnh do virút Zika quy mô xã, phường; Trâu sổng chuồng, tấn công làm 6 người nhập viện tại Tây Ninh; Cam “tiến vua” 60.000 đồng/quả vẫn “khan” hàng dịp Tết tại Nghệ An; Đến phòng trọ đòi nợ, bị con nợ đâm chết tại Bình Dương; Tài xế nghi ngủ gật lái container lao vào nhà dân tại TPHCM là những nội dung chính của chương trình.

Dịp tết, để giao thông không thêm căng thẳng

Càng gần tết, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên hơn, nhất là ở những khu vực trọng điểm như sân bay, chợ đầu mối... Diễn biến này không thể không nghĩ đến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong cuối tháng 12-2016 là bằng mọi cách phải giảm được tình trạng kẹt xe, ùn ứ trước Tết Nguyên đán.

Dòn người kẹt đặc tại các tuyến đường xung quanh sân bay - Ảnh: Lê Phan

Tung lực lượng giải quyết kẹt xe

Trung tá Huỳnh Trung Phong - trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM - cho biết dịp tết không chỉ sân bay Tân Sơn Nhất mà tại nhiều tuyến đường cửa ngõ, bến xe, chợ đầu mối nhu cầu đi lại sẽ tăng cao. Một loạt giải pháp được lên kế hoạch để “giải cứu” kẹt xe.

Xe tải lưu thông trên đường Cộng Hòa đoạn dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, TP.HCM vào giờ cao điểm (ảnh chụp chiều 10-1) - Ảnh: HỮU KHOA

Kiến nghị xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Tân Hiệp Phát

Sáng 10-1, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị tòa kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền làm rõ vai trò đồng phạm của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích (Công ty Tân Hiệp Phát).

Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) bị đại diện VKS đề nghị y án 30 năm tù - Ảnh: T.L.

Một Việt kiều tặng tư liệu quý về Hoàng Sa cho Đà Nẵng

Sáng 10-1, tại UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng), ông Trần Thắng - Chủ tịch Viện văn hóa-giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ đã trao tặng UBND huyện Hoàng Sa tấm bản đồ quý thể hiện chủ quyền của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa.

Tôn thêm vẻ đẹp của sông Hàn

Tại buổi tọa đàm “Giải pháp quy hoạch cảnh quan sông Hàn” diễn ra ở Đà Nẵng sáng 10-1, nhiều chuyên gia cho rằng cần quy hoạch lại cảnh quan, kiến trúc hai bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn khai thác tiềm năng du lịch của con sông xinh đẹp này.

Nhiều công trình cao tầng mọc lên ngay sát đường Bạch Đằng, bờ tây sông Hàn gây nên hình ảnh bức bách, chật chội không gian đô thị - Ảnh: V.HÙNG

Doanh nghiệp kêu bị... rải đinh

Trong khi chính quyền TP Hải Phòng khẳng định việc thu phí hạ tầng cảng biển (Tuổi Trẻ ngày 5-1) nhằm phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp(?), nhiều doanh nghiệp cho rằng việc thu phí này là không có cơ sở, gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải mất thêm thời gian chờ đợi để hoàn tất việc kê khai cũng như nộp phí hạ tầng cảng biển tại TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Huyện lên quận: thay áo mới để phát triển

Tại buổi làm việc với xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) ngày 9-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP rà soát, lập đề án thành lập các quận từ các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè.

Một góc khu dân cư sầm uất với các tòa nhà cao tầng tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - Ảnh: HỮU KHOA

Cam tiến vua 60.000 đồng/quả vẫn “khan” hàng dịp Tết

Cam Xã Đoài là giống cam đặc biệt thơm ngon, ngọt, được coi là cây ăn quả đặc sản “tiến vua” nức tiếng ở xứ Nghệ lưu truyền hơn 150 năm và chỉ trồng được một nơi duy nhất tại vùng đất xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Trở về với xe đạp

Thắng - đứa em họ của tôi - gọi điện khoe rằng: “Em đã giảm được 8kg rồi anh ạ”. Hỏi về bí quyết giảm cân, Thắng cười bảo: “Đạp xe đi làm thôi anh ơi!”.

Để rèn luyện sức khỏe, một nhóm bạn hẹn hò đạp xe vào dịp cuối tuần - Ảnh: T.T.D.

Điện về làng Rêu

Tết Nguyên đán dần về trên từng nóc nhà ở làng Rêu (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) khi dấu chân của những người trẻ âm thầm vượt mưa gió, đưa ánh sáng điện về từng con đường vây lấy ngôi làng giữa sơn cùng thủy tận này.

Tết này làng Rêu sẽ có điện đường phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con - Ảnh: Trần Mai

Kỳ 1: Người Việt trên khán đài Myanmar

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người lao động Việt Nam đến Myanmar sinh sống và làm việc. Phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận về cuộc sống đang dần nhộn nhịp của cộng đồng người Việt tại Yangon - thành phố lớn nhất Myanmar.

Anh Võ Hồng Sơn (bìa trái) một kỹ sư xây dựng cùng đồng nghiệp đến sân cổ cũ cho đội bóng VN trong trận gặp myanmar tại AFF cúp 2016 - Ảnh: HUY ĐĂNG

Sao chép trong khoa học, được không?

Một bài báo tóm tắt luận văn của một thạc sĩ, đăng trên nội san của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mới đây bị phát hiện sao chép luận văn của một thạc sĩ ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), thậm chí cả những lỗi sai.

Phần đề xuất giải pháp trong bài báo tóm tắt luận văn của học viên Võ Thành Nhân được sao chép từ một luận văn của ĐH Bách khoa TP.HCM (bên phải) - Ảnh: HỒNG NHUNG

Phát hiện, thu giữ 144 chai rượu và 500 tuýp mỹ phẩm nhập lậu

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Huế đã phát hiện, thu giữ 144 chai rượu ngoại và 500 tuýp mỹ phẩm nhập lậu.

Người có trách nhiệm nói gì?

Sau bài viết “Dược sĩ vô tư cho thuê bằng”, một số bạn đọc cho rằng phòng y tế quận, huyện chưa làm hết vai trò quản lý trên địa bàn, thậm chí là “tiếp tay cho việc thuê bằng dược sĩ”. Người trong cuộc nói gì về chuyện này?

Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra một nhà thuốc tại TP.HCM - Ảnh: L.TH.HÀ

Tôi không qua Mỹ để xin niềm thương hại

Chàng trai bị bại não Trần Mạnh Chánh Quân (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa được Google mời đến trụ sở của tập đoàn này ở California (Mỹ) phỏng vấn tuyển dụng kỹ sư phần mềm.

Trần Mạnh Chánh Quân trước tòa nhà ở trụ sở Google tại California, Mỹ. Ảnh chụp sau khi Quân phỏng vấn ngày 18-11-2016 - Ảnh: Trương Mạnh Thanh Thảo

Xuân biển đảo thắm tình quân dân

Vượt chặng đường dài hơn 400 cây số, bỏ qua những sô diễn dập dìu những ngày giáp tết, hơn 40 văn nghệ sĩ cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên đã có mặt tại lữ đoàn tàu ngầm 189 chiều 10-1, khởi động chương trình ngày hội Mùa xuân biển đảo 2017 lần 6.

Sau khi xem các chiến sĩ hải quân tập luyện vòng quay ly tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (hàng đầu bên trái) đã thử sức với vòng quay này - Ảnh: TRUNG TÂN

Cà Mau bắt giữ nhóm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Khuya hôm qua, lực lượng CS113, Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm đối tượng thanh thiếu niên đang có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại quảng trường Thanh Niên, thuộc phường 5, TP Cà Mau.

Ngày tết né bia rượu, bài bạc

Dịp tết, người dân hay có thú vui uống rượu bia, đánh bài. Từ chỗ “vui là chính”, bia rượu, đánh bài quá đà dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc, thậm chí vi phạm pháp luật.

New York kiểm soát cư dân bằng công nghệ nhận diện

Thành phố New York vừa triển khai các ứng dụng công nghệ mới giúp chính quyền thu thập thông tin liên quan tới việc các cư dân ở đâu, đi đâu và cùng ai.

Các cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát New York làm nhiệm vụ gần quảng trường Thời Đại tại Manhattan, New York - Ảnh: Reuters

Ông Trump đề cử con rể làm cố vấn cao cấp

Ngày 9-1, tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn con rể Jared Kushner là một trong những cố vấn cao cấp của Nhà Trắng. Động thái này không gây bất ngờ, vì từ lâu Jared Kushner được biết tới như một “bộ óc” thứ hai của tỉ phú New York.

Ông Donald Trump (bìa phải) phát biểu bên cạnh con gái Ivanka và con rể Jared Kushner trong một sự kiện của giai đoạn tranh cử tại Briarcliff Manor, New York, Mỹ ngày 7-6-2016 (ảnh tư liệu) - Ảnh: Reuters

Xe máy tông taxi khiến một người bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

