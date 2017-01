Nhín chút để giúp các bạn ăn tết

Tài xế và nhân viên điều hành Hãng xe taxi Vinasun góp tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt - Ảnh: HỮU KHOA 535 triệu đồng từ Vinasun Mỗi người góp một trăm, hai trăm ngàn đồng, một ngày lương... - đó là cách mà các tài xế của Công ty taxi Vinasun đã cùng nhau làm để mang tết đến cho các em học sinh, người dân nghèo vùng lũ. Những ngày cuối năm, khi không khí tết đã ngập tràn khắp phố phường, các bác tài taxi vẫn tất bật với những cuốc xe ngược xuôi. Anh Thái Văn Đức (38 tuổi, tài xế taxi Vinasun) đang ngồi chờ khách dưới cái nắng chói chang nhưng rất vui vẻ kể câu chuyện đã cùng tham gia chương trình “Tết yêu thương cho học sinh vùng lũ” do công ty phát động: “Lá lành đùm lá rách, đồng bào chia sẻ lẫn nhau để ai cũng có tết. Những chương trình như thế này do công ty phát động anh em chúng tôi rất ủng hộ”. Thấy công ty thông báo qua hệ thống bảng điều khiển trên xe, ngày hôm sau có mặt ở điểm nhận xe, anh và các đồng nghiệp đã cùng đăng ký đóng góp mỗi người một ít góp sức giúp bà con vùng lũ có tết. Anh Đức nói là người Sài Gòn chưa từng trải qua cảnh nước lũ trắng trời, thấy cảnh nhà cửa chìm trong lũ anh rất xót xa. “Lũ qua mấy tháng rồi nhưng đến giờ bà con chắc còn chật vật lắm. Công việc tài xế cũng vất vả, chạy xuyên tết nhưng mình vẫn đỡ hơn họ nhiều” - anh chia sẻ. Ông Nguyễn Hữu Dũng - chủ tịch công đoàn Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) - cho biết công ty có khoảng 10.000 cán bộ, công nhân viên đóng ở các tỉnh, thành thì hầu hết đều tham gia chương trình “Tết yêu thương cho học sinh vùng lũ” do công ty phát động. “Thư kêu gọi được gửi qua bảng điện tử trên xe của anh em tài xế và dán ở các tổ xe để kêu gọi anh em san sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân vùng lũ, mang tết đến cho các em học sinh - ông Dũng chia sẻ và cho biết thêm - 535 triệu đồng đóng góp cho vùng lũ đã được chuyển về từ các đội xe và các bộ phận khác của công ty. Chúng tôi sẽ cùng với báo Tuổi Trẻ mang 400 phần quà tết cho các em nhỏ vùng lũ và dành 300 triệu đồng để xây nhà chống lũ cho bà con”. VŨ THỦY