Audio 9-1: ​Hãng hàng không ít muốn bay đêm

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Đang tải audio... "Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày"

Dân Hà Nội chặn đường quốc lộ 21B vì bức xúc ô nhiễm rác

Nam thanh niên nghi “ngáo đá” cố thủ trên mái nhà; Trung tâm dạy nghề đầu tư hơn 37,5 tỷ đồng rồi “trùm mền”; Người làm mứt me Tết ở Vĩnh Long gặp khó do thời tiết thất thường; Táo tợn dùng dao khống chế tài xế taxi, cướp tài sản tại Bình Dương; Bắt đối tượng có hành vi hiếp dâm chị dâu;... TIÊU ĐIỂM: Công an vô cớ bắt và đánh người làm 2 người nhập viện.

Tôi muốn đi máy bay

Mấy năm nay, tôi thường xuyên đi máy bay. Mỗi lần đi Bắc về Nam hoặc đi đâu đấy xa vài trăm cây số, tôi đều đi máy bay, dù thu nhập của tôi chỉ thuộc vào loại “thường thường bậc trung”. Cơ hội được đi lại bằng máy bay đã mở ra cho nhiều người, nhưng tiếc rằng có lúc cơ hội ấy lại trôi đi, như trong dịp tết.

Đang tải audio... "Tôi muốn đi máy bay"

Ảnh minh họa

Lựa chọn cách “chơi tết”

Đang có những thay đổi khá mạnh mẽ trong cách chuẩn bị tết để ăn tết, nghỉ tết, chơi tết, thể hiện ở những giỏ hàng được lựa chọn trong siêu thị hay kế hoạch sử dụng những ngày nghỉ tết, lựa chọn điểm du xuân...

Đang tải audio... "Lựa chọn cách “chơi tết”"

Khách tìm hiểu tour du xuân trong dịp tết 2017 tại một công ty du lịch ở TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Dược sĩ vô tư cho thuê bằng

Thuê bằng dược sĩ để mở nhà thuốc tại TP.HCM rất phổ biến và Sở Y tế TP biết rõ thực trạng này nhưng bó tay. Vì sao?

Đang tải audio... "Dược sĩ vô tư cho thuê bằng"

Hãng hàng không ít muốn bay đêm

Ông Lại Xuân Thanh, cục trưởng Cục Hàng không, khẳng định các hãng chỉ sử dụng gần một nửa số lượng chuyến bay có thể tăng chuyến, chứ không phải hãng muốn bay mà cục cắt giảm. Tuy nhiên, có hãng nói “không có cơ hội đàm phán”.

Đang tải audio... "Hãng hàng không ít muốn bay đêm"

Các chuyến bay quốc tế thường bay đêm vẫn đông khách. Trong ảnh: khách làm thủ tục bay lúc 1g sáng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh: T.T.D.

Lao xe máy vào hiện trường tai nạn tông dân phòng trọng thương

Khoảng 17 giờ chiều ngày 8 tháng 1 năm 2017, trên đường Trần văn Giàu, đoạn qua công ty PouYuen, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm giao thông làm nhiều người bị thương. Trong đó có 1 người là dân phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.

Thay đổi hai bờ sông Hàn để phát triển du lịch

Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển các phương án kiến trúc cho hai bờ sông Hàn. Khi chủ trương kéo dài bờ biển Đà Nẵng đã làm được với những khu du lịch sang trọng thì việc biến sông Hàn thành điểm nhấn đô thị vẫn còn hạn chế.

Đang tải audio... "Thay đổi hai bờ sông Hàn để phát triển du lịch"

Bến du thuyền và nhà ở san sát nhau phía bờ đông sông Hàn gây nên cảnh chật chội, bức bách trong kiến trúc, không gian đô thị - Ảnh: V.HÙNG

Mơ những tấm áo tết “2 trong 1”

Với nhiều gia đình ở miền quê nghèo tại Quảng Bình, Quảng Trị bây giờ, một chiếc áo cho con mặc để đón tết, vừa chống những ngày đông rét đã là một niềm mơ ước.

Đang tải audio... "Mơ những tấm áo tết “2 trong 1”"

Các em học sinh nghèo ở xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Hàng nghìn người tham gia Chủ nhật Đỏ tại Hà Nội

Sáng nay 8/1, tại Trường Đại học quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Chủ nhật Đỏ 2017 lần thứ 9

Đấu tranh kiên cường, vì ngày toàn thắng

Tháng 2-1970, giới báo chí Sài Gòn nổ ra cuộc đấu tranh nhằm chống việc chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tăng giá giấy in báo. Rồi sang đầu tháng 3, bộ trưởng Bộ Giáo dục Ngô Khắc Tỉnh lại tuyên bố: “Chính phủ dự định thu học phí các trường trung học công lập”.

Đang tải audio... "Đấu tranh kiên cường, vì ngày toàn thắng"

Sinh viên, học sinh Sài Gòn đấu tranh chống sự đàn áp của cảnh sát - Ảnh tư liệu

Kỳ 5: Vượt qua thù hận

Nhìn thấy những người Việt chết thảm do Khmer Đỏ sát hại, không ít người có mặt trong đoàn quân tình nguyện nuôi ý định trả thù. Nhưng rồi khi những trận đánh đã đặt họ trong thế của người chiến thắng, hận thù đã nhường chỗ cho lòng tha thứ, bao dung...

Đang tải audio... "Kỳ 5: Vượt qua thù hận"

Khmer Đỏ buộc cả trẻ em cầm súng chiến đấu - Ảnh tư liệu

Ngân hàng đề thi THPT quốc gia: Mới hoàn toàn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết từ đầu tháng 9-2016, Bộ GD-ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo công tác đề thi và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác đề thi theo quy trình khoa học, chặt chẽ.

Đang tải audio... "Ngân hàng đề thi THPT quốc gia: Mới hoàn toàn"

Học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM thi học kỳ 1 môn giáo dục công dân bằng hình thức trắc nghiệm - Ảnh: Như Hùng

Trung tâm dạy nghề đầu tư hơn 37,5 tỷ đồng rồi “trùm mền”

Được đầu tư với tổng kinh phí hơn 37,5 tỷ đồng xây dựng khang trang, nhưng ba năm qua, Trung tâm dạy nghề huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trùm mền” kéo dài, gây lãng phí nguồn vốn của Nhà nước.

Cuối năm, tăng tốc làm đẹp

Các bác sĩ khoa thẩm mỹ tại một số bệnh viện ở TP.HCM cho biết vào cuối năm, số người có nhu cầu làm đẹp đến các khoa thẩm mỹ tăng lên với những dịch vụ được chọn là điều trị cho sạch mụn, làm trắng sáng da, triệt lông vĩnh viễn…

Đang tải audio... "Cuối năm, tăng tốc làm đẹp"

Nhiều chị em đến khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Da liễu TP.HCM (Q.3) để chăm sóc da - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khi nghệ sĩ đứng ngoài game show

Vì sao NSND Kim Cương, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu… từ chối ghế nóng game show? Sự đứng “ngoài cuộc chơi” này đã được các nghệ sĩ khách mời của chương trình giao lưu Tứ đại gia sân khấu sáng 8-1 trút bỏ nỗi niềm rất thẳng thắn.

Đang tải audio... "Khi nghệ sĩ đứng ngoài game show"

Tứ đại gia sân khấu đã có buổi giao lưu đầy thân mật và vui vẻ với người hâm mộ tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM) sáng 8-1 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bồi thường rồi có bị xử lý hình sự?

Trong một số vụ vi phạm pháp luật, phía bị hại do nghĩ rằng đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường thì không được khiếu kiện hoặc tố giác hành vi sai trái. Điều này vô tình dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Đang tải audio... "Bồi thường rồi có bị xử lý hình sự?"

Khởi công công trình Không gian truyền thống phong trào HSSV

Sáng nay (8-1), Hội Sinh viên TP.HCM phối hợp trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức khởi công công trình không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM nhằm tạo địa điểm, không gian phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của HSSV.

Trí thông minh nhân tạo “vào đời”

Dù vẫn còn nhiều e ngại về mặt đạo đức cũng như khả năng kiểm soát, trí thông minh nhân tạo đã đạt những bước tiến đáng kể gần đây và trình làng mạnh mẽ tại Mỹ.

Đang tải audio... "Trí thông minh nhân tạo “vào đời”"

Hai người Áo trò chuyện với robot Jibo được giới thiệu tại CES ngày 6-1 - Ảnh: Reuters

Ông Trump quyết chống Nhà Trắng

Hành trình chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump dường như không mấy suôn sẻ, khi chính quyền Tổng thống Obama liên tục tung ra bằng chứng tố Nga can thiệp bầu cử.

Đang tải audio... "Ông Trump quyết chống Nhà Trắng"

Lãnh đạo tình báo Mỹ James Clapper (giữa) và ông Marcel Lettre (phải), thứ trưởng quốc phòng Mỹ chuyên mảng tình báo, trong buổi điều trần tại Thượng viện ở Washington ngày 5-1-2017 - Ảnh: AFP

Phát hiện số lượng lớn đèn led nhập lậu

Ngày 7/1/2017, Đội quản lý thị trường quận Tân Phú, thuộc Chi cục quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với công an địa phương, đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh đèn led lậu và phát hiện số lượng lớn sản phẩm nhập lậu.

M.LUÂN