Thức ăn ngon, nhưng cứ lo lo...

* Ông JOHN REID (người Mỹ, kinh doanh nhà hàng bia): Mua thực phẩm từ nguồn an toàn, đáng tin Suốt chín năm ở Việt Nam, tôi luôn giữ thói quen ăn uống ở những nơi bạn bè giới thiệu, những nơi có tiếng tăm một chút, có nhiều người ăn sẽ đáng tin hơn. Ví dụ như một quầy bánh mì mà có nhiều người xếp hàng mua thì tôi có cảm giác an tâm hơn, vì nhiều người mua thì khả năng đồ ăn sẽ không bị tồn và người ta sẽ bán đồ mới mỗi ngày. Trong khâu chọn nguyên liệu và thực phẩm cho nhà hàng của mình, chúng tôi luôn cố gắng mua từ những nguồn an toàn và đáng tin. Chúng tôi luôn tìm hiểu nguồn gốc hàng hóa của người bán từ đâu, có dùng thuốc trừ sâu hay không, lượng sản xuất bao nhiêu... Tôi nghĩ để cải thiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng nên quản lý chặt chẽ hơn, quy định nghiêm ngặt hơn và kiểm tra thường xuyên hơn. Ở Mỹ, chúng tôi có Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) làm chuyện này. Dịp tết sắp đến, nhà hàng bia của chúng tôi ở TP.HCM có một thực đơn tết riêng, ít món hơn bình thường. Chúng tôi vẫn luôn giữ tiêu chí sử dụng thực phẩm tươi ngon, nên món ăn nào mà nhà cung cấp nguyên liệu nghỉ tết, chúng tôi sẽ bỏ ra khỏi thực đơn của mình. NGỌC ĐÔNG ghi