Hãy mang tết cho các bạn vùng lũ

Học viên của Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương tặng tập vở mới cho các bạn vùng lũ - Ảnh: M.HOA

“Tụi con đã được mua đồ mới đón tết rồi. Nhưng các bạn ở miền Trung bị mưa lũ cuốn trôi quần áo, sách vở dính bùn, chắc cha mẹ cũng không còn tiền mua lại đồ mới. Nên tụi con muốn nhờ các cô chú mang quà ra cho các bạn có sách vở đi học, có quần áo mới đón tết!” - cô bé Minh Hương bày tỏ.

Thêm cái áo, cuốn tập cho các cháu

Trong nhóm bạn của Minh Hương, chưa ai ra miền Trung những ngày lũ lụt, chỉ chứng kiến những hình ảnh này qua báo chí, tivi. Nhưng ở ATY, mỗi năm các em đều được tham gia những hành trình tình nguyện, đến với những vùng đất khó khăn. “Đến những nơi đó, tụi em cùng các bạn ở đó sơn lại tường lớp học, sửa lại kệ sách thư viện, dọn dẹp, trò chuyện... rất vui” - một em kể.

Em khác lại kể rằng rất vui và bất ngờ khi các bạn nhỏ dưới quê lại thích mê những món đồ mà các bạn ở thành phố mang về... Có lẽ vì vậy mà bạn nhỏ nào ở ATY cũng hào hứng với ý tưởng mang tết về cho các bạn nhỏ vùng lũ.

Anh Nguyễn Hoàng Minh Tân, giảng viên của ATY, kể rằng ngay sau khi các tỉnh miền Nam Trung bộ gặp lũ, trung tâm đã phát đi những đoạn phim về học sinh miền Trung ngồi ngẩn ngơ trước những cuốn tập nhoe nhoét bùn, về đường sá, lớp học, bàn ghế cũng nhầy nhụa bùn và hư hỏng.

“Khi đó, phụ huynh và các em đã tự nguyện đóng góp được một số tiền, tập vở. Có em về đập ống heo, lấy tiền để dành gửi tặng. Cho tới ngày hôm qua, có phụ huynh biết được trường vẫn tiếp nhận đóng góp và sẽ trực tiếp đi ra Bình Định, Quảng Nam tặng quà, vẫn gọi điện xin góp thêm một chút” - anh Tân kể.

Cho tới giờ này, số tiền mà ATY quyên góp được đã lên đến 160 triệu đồng, tương đương với 320 phần quà.

Cũng trong ngày cuối năm 2016, mấy cô bác ở tổ phụ nữ 21 (khu phố 2, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) mang tới tòa soạn báo Tuổi Trẻ 10 triệu đồng, 350 cuốn tập, 450 bộ quần áo trẻ em và 8 chiếc cặp học sinh.

Bà Trần Thị Kim Huệ, tổ trưởng, năm nay đã 80 tuổi, nói rằng tại gấp quá, chứ không thì đã có nhiều hơn rồi. “Mang lên ngay cho mấy cháu ngoài đó có thêm chiếc áo, cuốn tập” - bà Huệ cười hiền lành nói.

Bà Huệ kể 450 bộ quần áo trẻ em (cỡ 10 tuổi trở xuống) đều do các gia đình trong xóm nhận may gia công quần áo trẻ em góp lại. Đang trong đợt may hàng tết, bà Huệ đến vận động, họ mang tặng luôn, mỗi nhà một ít mà gom được chừng đó. Bà bảo sắp tết tới nơi rồi, mong Tuổi Trẻ nhanh nhanh để gửi cho các cháu nhỏ kịp vui trước tết.

Mong các em có cái tết ấm áp

Tại 2 xã Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), nơi có gần 90% dân số làm nghề biển ven bờ, trong đó có gần 50% học sinh là con em hộ nghèo và hộ cận nghèo. Sự cố môi trường biển chưa qua thì thiên tai ập đến, từng thôn xóm, làng mạc đã nghèo nay càng điêu đứng.

Là đơn vị đóng chân trên địa bàn miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), hiểu rõ từng ngóc ngách các làng quê. Ông Trần Đình Nhân, tổng giám đốc EVNCPC, chia sẻ rằng bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm, EVNCPC thường chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, các hoạt động hướng về cộng đồng... và xem đây như là một nhiệm vụ của công ty.

“Chúng tôi luôn nghĩ rằng một cộng đồng thịnh vượng là môi trường kinh doanh lý tưởng. Chia sẻ khó khăn với đồng bào gặp thiên tai cũng là vấn đề đạo đức và văn hóa trong kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp cần hướng đến” - ông Nhân bày tỏ.

Vậy nên, khi biết báo Tuổi Trẻ phát động chương trình “Tết yêu thương cho học sinh vùng lũ”, EVNCPC là đơn vị đầu tiên tích cực hưởng ứng. Và 503 suất quà từ tổng công ty, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (gồm 300.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo, các nhu yếu phẩm khác), đang được chuẩn bị để trao đến các em học sinh nghèo tại 2 xã Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Bắc.

Tổng giám đốc Trần Đình Nhân cho biết số tiền chuẩn bị quà này được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của EVNCPC hằng năm. Bên cạnh đó còn là sự gom góp ngày lương của anh em toàn đơn vị, các tổ chức đoàn thể, công đoàn của cơ quan. “Tuy phần quà không lớn nhưng đó là tấm lòng của đơn vị. Chúng tôi mong sẽ mang đến cho các trẻ em nghèo miền biển một cái tết ấm áp” - ông Nhân tâm sự.

Mời bạn đọc ủng hộ quà xuân cho học sinh vùng lũ Chia sẻ với những học sinh nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai vừa qua, báo Tuổi Trẻ phát động chương trình “Tết yêu thương cho học sinh vùng lũ”. Chương trình dự kiến sẽ dành 5.500 phần quà tết (trị giá 500.000 đồng/phần) trao cho các em học sinh vùng lũ và các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua tại 16 tỉnh miền Trung, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu từ ngày 8 đến 23-1-2017. Bạn đọc tham gia chương trình có thể ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại các văn phòng đại diện của báo Tuổi Trẻ trên cả nước; hoặc chuyển qua tài khoản báo Tuổi Trẻ, số 102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung: Ủng hộ chương trình “Tết yêu thương cho học sinh vùng lũ”. Quà tặng có thể là tiền mặt, các sản phẩm phục vụ tết (ưu tiên quy đổi ra tiền mặt nhằm hạn chế chi phí vận chuyển trong mùa cao điểm tết). TỐ OANH

MAI HOA - TẤN VŨ