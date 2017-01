Audio 5-1: ​Tấm thiệp hồng cuối năm

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Đang tải audio... "Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày"

Công an kêu gọi nạn nhân của trò tráo tiền ở cây xăng đến trình báo

Chương trình Tin nóng 24h của Truyền hình báo Tuổi Trẻ hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý: Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Đà Nẵng bắt đầu siết nguồn gốc hàng vào chợ; Điều tra vụ em bé nghi bị chấn thương sọ não ở điểm giữ trẻ tại Quảng Ngãi; Bắt đối tượng trốn truy nã sau gần 24 năm gây án; Lừa gần 100 người đi xuất khẩu lao động, lãnh 12 năm tù… Và mục Tiêu điểm phóng sự: Công an kêu gọi nạn nhân của trò tráo tiền ở cây xăng đến trình báo

Văn hóa giao thông bắt đầu từ đâu?

Các nhà luật học thường nói: pháp luật là đạo đức tối thiểu, còn đạo đức mới là pháp luật tối đa. Thiết nghĩ, muốn đảm bảo an toàn, trật tự giao thông bằng việc xây dựng nền tảng văn hóa giao thông cho mỗi người dân thì cần phải đảm bảo điều “tối thiểu” (thượng tôn pháp luật) trước khi tiến đến cái “tối đa” (đạo đức, văn hóa).

Đang tải audio... "Văn hóa giao thông bắt đầu từ đâu?"

Ba chiếc xe máy chết đứng trong vòng vây xe ô tô - Ảnh: HỮU KHOA

Trị bệnh “cưa đôi” để giảm vi phạm giao thông

Năm 2016 có 8.685 người chết do tai nạn giao thông (TNGT). Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác an toàn giao thông (ngày 4-1), Phó thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý thật nghiêm các hành vi “rút điện thoại”, “cưa đôi” khi vi phạm giao thông.

Đang tải audio... "Trị bệnh “cưa đôi” để giảm vi phạm giao thông"

Một vụ tai nạn trên đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9, TP.HCM chiều 4-1 làm một thanh niên đi xe máy chết tại chỗ. Ngay nơi xảy ra tai nạn có khẩu hiệu nhắc nhở về an toàn giao thông - Ảnh: HỮU KHOA

Choáng với phí hạ tầng cảng biển

Nhiều doanh nghiệp đang kêu trời khi Hải Phòng thu thêm phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng... khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ ngày 1-1-2017.

Đang tải audio... "Choáng với phí hạ tầng cảng biển"

Từ ngày 3-1-2017, hàng hóa lưu thông qua các cảng tại TP Hải Phòng phải chịu thêm khoản phí mới khiến doanh nghiệp lo lắng. Trong ảnh: xe chở hàng chờ ra vào cảng Hải An, Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bắt ổ nhóm đánh bạc trong lò gạch

Công an huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc vào ngày 04/1/2017. Doanh nghiệp kêu gánh nặng chi phí

Quốc lộ 91 (TP Cần Thơ - An Giang) sau khi nâng cấp đã đặt trạm thu phí T1, từ ngày 31-12-2016 lại đưa thêm trạm thu phí T2 tại ngã ba lộ tẻ Thốt Nốt (Cần Thơ) vào hoạt động.

Đang tải audio... "Doanh nghiệp kêu gánh nặng chi phí "

Việc đặt trạm thu phí T2 tại ngã ba lộ tẻ Thốt Nốt (Cần Thơ) theo nhiều doanh nghiệp là chưa hợp lý - Ảnh: Đ.VỊNH

Hãy mang tết cho các bạn vùng lũ

Một ngày cuối năm 2016, cô bé Minh Hương, 12 tuổi, cùng nhóm bạn ở Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương (ATY) đến Tuổi Trẻ và nghiêm túc “đặt hàng” như vậy.

Đang tải audio... "Hãy mang tết cho các bạn vùng lũ"

Học viên của Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương tặng tập vở mới cho các bạn vùng lũ - Ảnh: M.Hoa

Khởi tố, tạm giam hai cha con cưỡng đoạt tiền của tài xế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Nghĩa, 47 tuổi và Thiều Khắc Thanh, 26 tuổi, con rể của Nghĩa về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giúp thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo

Nhìn lại hoạt động năm 2016, xây dựng chương trình hoạt động năm 2017 và thảo luận định hướng văn kiện Đại hội Đoàn TP nhiệm kỳ 2017-2022 là những nội dung tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM, ngày 4-1.

Đang tải audio... "Giúp thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo"

Sân chơi tặng trẻ em huyện Cần Giờ - một trong những công trình tiêu biểu năm 2016 góp phần chăm lo cho trẻ em dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đội - Ảnh: Q.L.

Kỳ 1: Căn cứ Suối Râm

Ngày 7-1-1979, quân tình nguyện Việt Nam cùng Lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia đã tiến vào thủ đô Phnom Penh. Để giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary, máu của quân tình nguyện Việt Nam đã đổ khá nhiều...

Đang tải audio... "Kỳ 1: Căn cứ Suối Râm"

Ông Đào Ngọc Sơn, người từng giúp tuyển quân và huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang Campuchia ở Đoàn 125 - Ảnh: My Lăng

Tấm thiệp hồng cuối năm

Với giáo viên chúng tôi, được học trò cũ mời dự đám cưới không phải là chuyện hiếm. Nhưng tấm thiệp hồng tôi vừa nhận được trong những ngày cuối năm 2016 đã khiến tôi đi từ bất ngờ đến hạnh phúc.

Đang tải audio... "Tấm thiệp hồng cuối năm"

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 50kg pháo nổ

Chiều 4-1-2017, Phòng cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ thuộc công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng để làm rõ hành vi vận chuyển gần 50kg pháo nổ

Đừng để các nhà khoa học phải lo mua hóa đơn!

Đừng để nghiên cứu khoa học giữa trời, xa rời cuộc sống, phải tránh tình trạng hành chính hóa nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học phải lo mua hóa đơn để được thanh toán quyết toán chi phí, phải làm quen với tư duy quản lý khoa học công nghệ dựa vào kết quả chứ không nên dựa vào quá trình…

Đang tải audio... "Đừng để các nhà khoa học phải lo mua hóa đơn!"

Phòng thử nghiệm hàng tiêu dùng của UL đặt ở QUATEST3 (trực thuộc Bộ KH&CN) vừa đi vào hoạt động. Đây là phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế với trang bị hàng đầu Việt Nam - Ảnh: H.NHUNG

Người trẻ mắc bệnh Parkinson

Parkinson được coi là căn bệnh người già, xuất hiện do sự thoái hóa tế bào thần kinh sản xuất chất dopamine trong não. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người trẻ cũng mắc phải căn bệnh này.

Đang tải audio... "Người trẻ mắc bệnh Parkinson"

ThS.BS Trần Ngọc Tài đang khám cho một bệnh nhân Parkinson tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Ảnh: M.TRÍ

Đột kích khách sạn, bắt quả tang 4 cặp nam nữ mua bán dâm

Vào lúc 19h20, ngày 3-1-2017, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra khách sạch Kim Cương trên đường Đoàn Hoàng Minh, khu phố 4, phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng trong khách sạn này.

Ủy ban Di sản thế giới lo ngại dự án cáp treo Sơn Đoòng

Ngày 4-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết UBND tỉnh Quảng Bình vừa có báo cáo gửi Bộ VH-TT&DL về ba vấn đề mà Ủy ban Di sản thế giới đã bày tỏ sự quan tâm và lo ngại tại kỳ họp lần thứ 40 của Ủy ban Di sản thế giới ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2016) đối với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB).

Đang tải audio... "Ủy ban Di sản thế giới lo ngại dự án cáp treo Sơn Đoòng"

Cảnh quan tuyệt đẹp trong hang Va - Ảnh: Oxalis

Một người yêu điện ảnh ngất ngư

Là một nhà báo viết điện ảnh nhưng những bài viết trên Facebook cá nhân của Lê Hồng Lâm mới thật sự là nơi để anh “thi triển hết mức kungfu” phê bình điện ảnh của mình. Nay thì những bài viết ấy đã thành sách.

Đang tải audio... "Một người yêu điện ảnh ngất ngư"

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - Ảnh : Gia Tiến

Trước tiên phải là người tử tế, có kỹ năng

Tọa đàm xây dựng hình mẫu thanh niên (TN) thời kỳ hội nhập hướng tới “công dân toàn cầu” do Trung ương Đoàn và Đoàn TN khối các cơ quan trung ương tổ chức chiều 4-1 tại Hà Nội.

Đang tải audio... "Trước tiên phải là người tử tế, có kỹ năng"

Trần Quang Hưng (Đoàn TN Bộ Nội vụ) phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh T.DƯƠNG

Nâng bánh xe ben đưa thi thể ra ngoài

Chiều ngày 4-1-2017, hai người phụ nữ đang lưu thông trên đường thì bị xe ben chạy cùng chiều phía sau kéo lê cả người cùng xe khiến hai người thương vong

Đòn thù và nạn khủng bố

Cả châu Âu, tính cả “ứng viên EU” Thổ Nhĩ Kỳ, đang căng mình ra phòng chống khủng bố.

Đang tải audio... "Đòn thù và nạn khủng bố"

Chân dung doanh nhân, nhà sản xuất phim người Ấn Độ Abis Rizvi, một trong 39 người thiệt mạng trong vụ tấn công hộp đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1-1-2017 - Ảnh: AFP

Thời của Đảng Cộng hòa

Ngày 3-1 (giờ Mỹ), phiên họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ khóa 115 khai mạc, đánh dấu thời khắc lần đầu tiên sau gần 10 năm, Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế ở cả hai nhánh lập pháp (lưỡng viện quốc hội) và hành pháp (tổng thống Mỹ).

Đang tải audio... "Thời của Đảng Cộng hòa"

Các hạ nghị sĩ tuyên thệ trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ khóa 115 - Ảnh: Reuters

Bắt đối tượng trốn truy nã sau gần 24 năm gây án

Ngày 04 - 01- 2017, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt được một đối tượng trốn truy nã sau gần 24 năm gây án.

M.LUÂN