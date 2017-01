Trong mắt người nước ngoài: Có rất nhiều điều khiến chúng tôi yêu VN

Anh Rey Davis Tuplano (người Philippines): Cần sử dụng năng lượng hiệu quả hơn Ảnh: NVCC Tôi làm việc cho Oxford Business Group, một công ty xuất bản và nghiên cứu của Vương quốc Anh, chuyên cung cấp những thông tin kinh doanh về những thị trường mới nổi. Công ty của chúng tôi có mối quan hệ đối tác với Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - đầu tư VN. Chúng tôi cũng vừa mới thành lập văn phòng ở Hà Nội. Mục tiêu trong năm mới của chúng tôi là sẽ hoàn tất báo cáo đánh giá đầu tiên của chúng tôi về VN mang tên The Report: Vietnam 2017 gồm 250 trang, cung cấp phân tích chuyên sâu từng lĩnh vực và nhấn mạnh những xu hướng chính của thị trường VN. Theo tôi, lĩnh vực chính VN cần chú ý nhiều hơn trong năm 2017 và những năm sắp tới là các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng. Theo báo cáo Made in Vietnam Energy Plan (Kế hoạch năng lượng sản xuất ở VN) được Phòng thương mại Úc tại VN công bố vào tháng 11-2016, trong năm 2014 sản xuất 1 USD GDP VN cần 0,9kWh điện. Năm 2024, tức 10 năm sau, sản xuất 1 USD GDP cần 1,5kWh điện. Các dự đoán cảnh báo chi phí điện sản xuất 1 USD GDP của VN sẽ lên tới 2,3kWh vào năm 2030. Theo tôi biết, một chương trình khuyến khích sử dụng điện hiệu quả kéo dài 10 năm ở khắp các lĩnh vực kinh tế được Thủ tướng VN thông qua năm 2006 đã không đạt được mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là do chương trình này chỉ là một dạng yêu cầu sự tự nguyện mà không có các biện pháp chế tài, cũng như không có những gói hỗ trợ về kinh tế. QUỲNH TRUNG ghi