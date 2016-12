Audio 30-12: ​Khẩn cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Đang tải audio... "Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày"

Đổi biển số xe thành một màu, nhiều ý kiến trái chiều

Bắt xe biển xanh ngụy trang chở gỗ lậu; Xét xử băng nhóm người Trung Quốc giả công an lừa hơn 7 tỉ đồng; Lấy ý kiến người dân về phương án kiến trúc nhà ga sân bay Long Thành; Đà Nẵng sẽ làm hầm chui 4.700 tỉ qua sông Hàn; Lại xuất hiện tình trạng hàng trăm ghe cào trộm sò lụa tại Kiên Giang; Hàng trăm cây bơ của người dân bị cắt chồi trong đêm…

Đừng cởi chỗ nọ, trói chỗ kia

Năm 2016 chứng kiến “hiện tượng chưa từng có” khi có tới trên 110.000 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 16,2% so với năm 2015. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ,

Đang tải audio... "Đừng cởi chỗ nọ, trói chỗ kia"

Ảnh minh họa

Không quyết liệt, đất nước sẽ tụt hậu

Dành hơn một giờ kết luận hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo 63 tỉnh thành ngày 29-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ, cảnh báo sự tụt hậu của đất nước và một lần nữa yêu cầu bộ máy phải chuyển động.

Đang tải audio... "Không quyết liệt, đất nước sẽ tụt hậu"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương - Ảnh: TTXVN

Tiền thất thoát chạy đi đâu?

Đó là câu hỏi được hội đồng xét xử lặp lại với nhiều bị cáo phiên tòa phúc thẩm vụ án thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sáng 29-12.

Đang tải audio... "Tiền thất thoát chạy đi đâu?"

Ông Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) tại tòa sáng 29-12 - Ảnh: T.L.

Mạo nhận cháu đại tá công an, lừa “chạy trường” 550 triệu đồng

Công an TP. Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nghi can Trần Hoàng Vinh (tạm trú TP Bảo Lộc) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khẩn cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định có thể tăng gấp đôi năng lực cho cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Hàng loạt dự án mở rộng, giải tỏa ách tắc cho cảng hàng không đông nhất cả nước này đã được công bố.

Đang tải audio... "Khẩn cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất"

Các phương án giải quyết tình trạng kẹt xe và quá tải cho sân bay Tân Sơn Nhất - Đồ họa: Vĩ Cường

Khởi động lại đề án “lệch giờ, lệch ca”

Trong cuộc họp bàn về các giải pháp kéo giảm nạn kẹt xe mới đây, UBND TP.HCM yêu cầu tái khởi động đề án lệch giờ, lệch ca dù trước đó đề án này không được HĐND TP thông qua.

Đang tải audio... "Khởi động lại đề án “lệch giờ, lệch ca”"

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị tái khởi động đề án lệch giờ, lệch ca để giảm kẹt xe. Trong ảnh: kẹt xe trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp - Ảnh: Q.KHẢI

Phải bỏ dần thói quen “ép” rượu bia

Từ cảnh báo “Ép uống rượu bia ở VN đã trở thành tệ nạn” (Tuổi Trẻ ngày 28-12), nhiều ý kiến từ chuyên gia cho rằng cần phải thực thi hiệu quả hơn các biện pháp phòng tránh lạm dụng rượu bia, từ đó loại bỏ dần thói quen “ép” uống rượu bia.

Đang tải audio... "Phải bỏ dần thói quen “ép” rượu bia"

Đừng ép nhau uống rượu bia trong các buổi tiệc - Ảnh: T.T.D.

Án chung thân cho kẻ giết người

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 28-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Tô Quốc Việt (sinh năm 1984) vì tội “giết người” và Phan Du Long (sinh năm 1987) 3 năm tù giam vì tội “che giấu tội phạm”

Du học sinh Việt với tình yêu biển đảo

Giải pháp mang nước sạch, rau xanh ra biển, đảo là ý tưởng đóng góp của tác giả Đỗ Cao Sơn - du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc - đoạt giải nhì cuộc thi “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

Đang tải audio... "Du học sinh Việt với tình yêu biển đảo"

Anh Nguyễn Đình Phú (trái) - đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất - giao lưu tại lễ trao giải cuộc thi “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” - Ảnh: Hà Thanh

Kỳ 7: Duyên tình Việt - Khmer

Những ngày làm hồ sơ này, tôi gặp nhiều người gốc Việt kết duyên với người Campuchia. Dù có những khác biệt trong phong tục, lối sống, nhưng nhìn chung đó là những gia đình hạnh phúc.

Đang tải audio... "Kỳ 7: Duyên tình Việt - Khmer"

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy Tiên - Meas Chetra trong quán cà phê của mình - Ảnh: Y.TRINH

Hiệu trưởng phát phiếu khảo sát chứng minh mình vô can

Học sinh bị thương nặng khi chơi trên sân trường, nhiều người nghi ngờ có thể do xe taxi chở cô hiệu trưởng vào trường va phải. Thay vì thăm hỏi, cô hiệu trưởng lại phát phiếu khảo sát cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường để làm chứng việc mình vô can.

Đang tải audio... "Hiệu trưởng phát phiếu khảo sát chứng minh mình vô can"

Bước vào thị trường khoa học công nghệ bằng tư duy mới

Tháo gỡ vướng mắc để khơi thông thị trường khoa học công nghệ (KHCN) đang là vấn đề cấp bách. TP.HCM xác định mức độ sôi động, thu hút của thị trường này vừa là động lực để phát triển KHCN, vừa thể hiện kết quả hoạt động đầu tư cho KHCN của xã hội...

Đang tải audio... "Bước vào thị trường khoa học công nghệ bằng tư duy mới"

Ông Stephen Groff (bìa phải, phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB) trò chuyện với các học sinh lớp đào tạo đổi mới sáng tạo tại Saigon Innovation Hub vào tháng 11-2016 - Ảnh: SiHub

Cố ý gây thương tích, hai người lãnh hơn 8 năm tù

Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa xét xử lưu động vụ án Cố ý gây thương tích đối với 2 bị cáo và tuyên phạt hai bị cáo này 8 năm tù giam.

Mark Zuckerberg bận mấy cũng chạy

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vừa chứng minh được rằng người bận rộn vẫn có thời gian rèn luyện thể chất, khi anh hoàn thành thử thách mà mình đặt ra cho bản thân trong năm qua: chạy bộ 365 dặm (tương đương 584km).

Đang tải audio... "Mark Zuckerberg bận mấy cũng chạy"

Mark Zuckerberg chạy bộ ở Berlin (Đức) để thực hiện “Một năm chạy bộ” của mình - Ảnh: FB Mark Zuckerberg

Điểm tựa của ngư dân Trường Sa

Cuối tháng 11-2016, hải đoàn 129 hải quân (tức Công ty TNHH một thành viên hải sản Trường Sa) được giao quản lý, điều hành Trung tâm hậu cần dịch vụ kỹ thuật đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.

Đang tải audio... "Điểm tựa của ngư dân Trường Sa"

Một góc Trung tâm hậu cần dịch vụ kỹ thuật đảo Sinh Tồn - Ảnh: Hải đoàn 129 cung cấp

Bước đệm cho TP.HCM phát triển nhanh hơn

Ngày 29-12, UBND TP.HCM đã họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2016.

Đang tải audio... "Bước đệm cho TP.HCM phát triển nhanh hơn"

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị người VN ở nước ngoài toàn thế giới - Ảnh: THUẬN THẮNG

Xe cẩu đâm sập nhà dân, nhiều người thoát nạn

Ngày 28-12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khiến một nhà dân bị đâm sập, nhiều người may mắn thoát nạn

Được đặt tên cầu theo ý nhà tài trợ?

Việc một số nhà tài trợ đặt tên theo ý mình cho các cây cầu đã xây dựng tại các tỉnh miền Tây khiến nhiều người thắc mắc việc đặt tên cầu như vậy có phù hợp với quy định pháp luật?

Đang tải audio... "Được đặt tên cầu theo ý nhà tài trợ?"

Cầu Ông Mười Út (đặt tên theo tên cha của nhà tài trợ) tại xã Mỹ Thạnh, Thủ Thừa, Long An - Ảnh: SƠN LÂM

Mong manh số phận giải pháp “hai nhà nước”

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa có bài phát biểu lên án việc xây dựng các khu định cư trái phép của Israel trên lãnh thổ Palestine, cáo buộc điều này gây nguy hại cho hòa bình Trung Đông, cản trở các nỗ lực tháo ngòi nổ cuộc xung đột dai dẳng Israel - Palestine.

Đang tải audio... "Mong manh số phận giải pháp “hai nhà nước”"

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về vấn đề hòa bình Trung Đông tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, Mỹ ngày 28-12 - Ảnh: Reuters

Khó cho người Việt vào Anh bất hợp pháp

Người nhập cư từ Việt Nam nằm trong số những nạn nhân buôn người ít được quan tâm nhất tại Anh, theo báo The Guardian.

Đang tải audio... "Khó cho người Việt vào Anh bất hợp pháp"

Một người nhập cư cầm tấm biển “Người nhập cư đang nguy khốn” trong một cuộc biểu tình ở Le Havre, tây bắc nước Pháp, ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Xăng dầu tại đảo Lý Sơn bán giá cao hơn quy định

Liên quan đến tình trạng các đại lý xăng dầu trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tự ý nâng giá bán xăng dầu cao hơn giá quy định từ 580 đồng đến gần 3.000 đồng/lít gây bức xúc cho nhân dân huyện đảo, Thanh tra Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc thanh tra và kết luận các đại lý xăng dầu trên đảo đã vi phạm trong việc bán sai giá.

M.LUÂN