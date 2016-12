Gạo Việt đừng mải mê tăng sản lượng

GS Võ Tòng Xuân (hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ): GS Võ Tòng Xuân - Ảnh: CHÍ QUỐC 3 việc cần làm ngay để gạo Việt vươn xa Theo tôi, để hạt gạo Việt Nam không thua Thái Lan, Campuchia về giá, trở lại vị thế của một quốc gia xuất khẩu gạo nhất nhì khu vực và thế giới, đã đến lúc Nhà nước cần làm ngay ba vấn đề sau: Thứ nhất, phải quyết liệt vào cuộc ngay, không chần chừ sắp xếp lại ngành sản xuất lúa gạo một cách bài bản, sản xuất theo chuỗi; doanh nghiệp phải xây dựng vùng nguyên liệu lớn để sản xuất đồng nhất một loại giống, hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng thuốc trừ sâu, giảm giá thành, làm ra gạo đẹp, ngon cơm, an toàn. Thứ hai, Nhà nước từ trung ương đến địa phương phải quản lý chặt chẽ các nhà sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, khuyến cáo nông dân thay đổi nhận thức không sản xuất lúa bằng việc sử dụng thuốc trừ sâu vô tội vạ như lâu nay, làm hạt gạo của Việt Nam bị cho là không an toàn. Thứ ba, không nên tự ái vì gạo Việt Nam bị Thái Lan hay Campuchia vượt qua, mà cần tỉnh táo, xóa bỏ ngay tư duy chạy đua làm lúa thật nhiều, sản lượng thật cao mà tập trung đầu tư cho nâng cao chất lượng hạt gạo ngon, an toàn, từ đó dần dần chúng ta sẽ có thương hiệu, sẽ được quốc tế dùng gạo Việt Nam và giá gạo sẽ tăng.