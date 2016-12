Audio 25-12: ​Hồ sơ lý lịch 1956, khai sinh gốc 1960, phải làm sao?

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

TP.HCM đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Tình người trong lũ dữ; Đà Nẵng không bắn pháo hoa kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ đầu tư làm đường bê bối nhưng lại đòi tiền thanh toán giá cao; Phát hiện lượng lớn lô hàng nghi hàng giả, hàng gian tại ga Sóng Thần; Phát hiện hơn 100 người nghi sử dụng ma túy trong bar, khách sạn tại TP.HCM; Cứu sống một phụ nữ bị chồng đâm thủng phổi...

Niềm vui giữa bộn bề khổ đau

Chúng tôi đến An Xuyên - ngôi làng của những người dân lao động nghèo Bình Định nằm sau đê sông Cạn - năm ngày sau cơn lũ dữ quét qua.

Đến sáng 17-12, nhiều địa phương ở huyện Tuy Phước vẫn còn bị ngập sâu trong lũ - Ảnh: DUY THANH

Metro chậm do vướng thủ tục

Việc triển khai dự án metro ở TP.HCM mất hơn chục năm mới hoàn thành cho thấy tiến độ thực hiện tuyến metro rất chậm. Tuổi Trẻ đã phỏng vấn ông Lê Nguyễn Minh Quang - trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - về vấn đề này và những đề xuất tháo gỡ.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bắt đầu hình thành trên xa lộ Hà Nội. Trong ảnh: tuyến metro đoạn đi qua vòng xoay Cát Lái - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bắt tạm giam phó giám đốc Công ty Long Sơn

Ngày 24-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, phó giám đốc Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn, về hành vi hủy hoại tài sản, phá rừng.

Công an thu giữ các loại vũ khí, vật dụng trong vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ của Công ty Long Sơn - Ảnh: Trung Tân

Biển số xe: một màu?

Tại Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2016 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày 22-12, ông Trần Ngọc Sơn - chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai - đề xuất khi sửa Luật giao thông đường bộ cần quy định chỉ có một màu biển số xe theo từng loại xe để bình đẳng.

Xe tư nhân ở Singapore được quản lý bằng nền màu vàng, chữ đen và nền màu đen, chữ trắng - Ảnh: L.NAM

Truy tìm xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm chiếc xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn trên quốc lộ 13

50% học sinh trung học Mỹ không theo học đại học

Theo tôi, việc Việt Nam cân nhắc bỏ điểm sàn ĐH và mong muốn sử dụng điểm phổ thông để xét tuyển ĐH sẽ có những rủi ro nhất định.

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin từ các trường ĐH trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM năm 2016 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đừng dạy con đánh giá bằng cảm nghiệm

Trong quá trình dạy con trẻ, việc hình thành cho trẻ kỹ năng nhận xét và bày tỏ thái độ về người khác rất quan trọng, giúp trẻ có khả năng phân định được đúng sai, từ đó trẻ rút ra được những bài học ứng xử phù hợp.

Minh họa: Ngọc Thuần

Sức mua bắt đầu tăng mạnh

Dịp Giáng sinh năm nay trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần, nên không khí mua sắm của người dân rộn ràng khắp nơi. Từ siêu thị, trung tâm mua sắm cho tới cửa hàng, chợ... lượng khách đổ về gấp 2-3 lần ngày thường.

Khách chen nhau mua sắm tại một điểm bán hàng giảm giá nhân dịp Giáng sinh ở Q.1, TP.HCM tối 23-12 - Ảnh: T.T.D.

TP.HCM: Phát hiện 15 người “dính” ma túy tại bar 86

Bất ngờ kiểm tra một quán bar trên đường Hùng Vương quận 5 TP.HCM vào khuya 23-12-2016 lực lượng chức năng phát hiện nhiều dân chơi dương tính với ma túy đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Mùa Noel, mong mang đến ấm áp và hạnh phúc

Không chỉ hòa vào không khí Noel những ngày tháng 12 se lạnh, nhiều bạn trẻ tại Sài Gòn đã mang niềm hạnh phúc lan tỏa, chia sẻ lòng mình với những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn Bùi Thị Mỹ Dung, thành viên nhóm Đan và Nguyên, tặng quà cho hai bà cháu đang đi bán vé số, Q.Gò Vấp - Ảnh: THƯƠNG HOÀNG

Kỳ 2: Trong các chợ ở Phnom Penh

Những ngôi chợ được xem là có nhiều người gốc Việt buôn bán ở Phnom Penh có thể kể đến như chợ KanĐa, Orussey, Olympic, Bàu Nau... Nhiều thế hệ người gốc Việt đã gắn bó với những ngôi chợ này, bán từ mớ rau cái kẹo đến ngày có được một cái sạp hẳn hoi trong lồng chợ.

Một góc chợ KanĐa bày bán những mặt hàng của tiểu thương gốc Việt - Ảnh: Yến Trinh

Những người mẹ của Thùy Nhi

Nửa đêm. Phòng dành cho trẻ sơ sinh bệnh lý tại khoa nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) lặng như tờ. Bỗng cánh cửa phòng trực của các điều dưỡng viên hé ra. Một bàn tay co quắp bấu vào thanh cửa, rồi khuôn mặt một cô bé khoảng 4 tuổi ló ra thì thầm gọi: “Mẹ ơi, con đói…”.

Thùy Nhi cùng các “mẹ” quây quần ăn cơm trưa ngay tại phòng sơ sinh bệnh lý - Ảnh: Quốc Nam

Bộ quy tắc ứng xử Hà Nội còn nhiều điều mơ hồ

Đầu năm 2017, thành phố Hà Nội sẽ ban hành hai bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn thủ đô (Tuổi Trẻ ngày 24-12). Nhiều ý kiến cho rằng những quy định được đưa ra trong hai bộ quy tắc ứng xử này đều khá mơ hồ và khó khả thi khi đi vào đời sống.

Theo quy chế sắp được ban hành, cán bộ công chức Hà Nội đi làm việc phải mặc áo có ống tay, cổ áo, nếu mặc váy thì phải dài đến đầu gối - Ảnh: T.T.D.

2016: Tạm biệt cố nhân

LTS: 2016 là năm tiễn đưa nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng văn nghệ thế giới. Họ ra đi, nhưng di sản mà họ để lại vẫn cứ sống động trong ký ức người hâm mộ, vượt qua mọi biên giới địa lý và lòng người.

Từ trái qua: nhạc sĩ - ca sĩ David Bowie, ca sĩ Prince, nhà văn Harper Lee, đạo diễn Abbas Kiarostami và nhạc sĩ - ca sĩ Leonard Cohen - Ảnh tư liệu

Xe buýt cuối năm

Cuối năm, tôi đi sắm Tết cho con dưới phố. Tôi mới ly hôn chồng, được nhượng cho quyền nuôi con sau khi cam chịu từ bỏ hết mọi quyền lợi, kể cả quyền đòi tiền cấp dưỡng! Đàn bà đơn thân nơi xóm núi, Tết nhứt chẳng thiết sắm sửa. Nhưng còn có con. Trẻ con không thể không có Tết. Vậy là đi.

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Đề thi lớp 9 như “đề thi đại học”?

Một số phụ huynh học sinh ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) gửi thư đến Tuổi Trẻ, bức xúc về đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 môn sinh học khối lớp 9 con họ vừa thi “cứ tưởng đề thi vào trường ĐH y dược nào đó, hoặc là đề thi học sinh giỏi môn sinh!”.

Giết bà nội của bạn vì trộm bất thành

Ngày hôm qua, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tiến Dũng, sinh năm 1998, trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, về hành vi giết người. Do trộm tài sản bất thành, Dũng đã ra tay giết chết bà nội của bạn mình.

Hồ sơ lý lịch 1956, khai sinh gốc 1960, phải làm sao?

Một viên chức lâu nay có các giấy tờ cá nhân đều ghi sinh năm 1956, sắp tới ngày nghỉ hưu xin trích lục khai sinh gốc lại “lòi” ra năm sinh là 1960.

Cuộc chơi cơ sở hạ tầng mới ở Đông Nam Á

Bản tin trên tờ The Straits Times cách đây vài hôm gây sự chú ý. Đó là câu chuyện về dự án 17,7 tỉ USD của Malaysia nhằm xây dựng đường xe lửa nối với cảng biển tại khu vực phía đông của nước này.

Hệ thống cảng biển có sự đầu tư của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Nam Á - Bản đồ do Trung tâm nghiên cứu quốc tế (SCIS) thực hiện

Thử thách chỉ mới bắt đầu

Cảnh thường thấy bây giờ tại các khu mua sắm, vui chơi giải trí mùa Giáng sinh ở Berlin, Dresden, Brussels, Paris... là cảnh sát lăm lăm súng đứng gác. Còn ở Copenhagen, cảnh sát đặt các khối bêtông chặn trước công viên, phố đi bộ phòng ngừa nguy cơ xe tải tông vào đám đông.

Nến, hoa và thông điệp tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố ngày 19-12 tại khu chợ Giáng sinh Đức (ảnh chụp ngày 23-12) - Ảnh: M.ANH

Trộm điện thoại đem tặng bạn gái

Chiều qua, ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Văn Hiểu, 42 tuổi, trú tại xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng về hành vi trộm cắp tài sản.

