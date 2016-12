Audio 22-12: ​8 dấu hiệu nhận biết thiếu vitamin

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Giăng bẫy tuyển dụng, lừa tiền người tìm việc

Chi 500 triệu đồng xây dựng “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam”; Khánh thành thủy điện Lai Châu sau 6 năm xây dựng; Lúa sập, nông dân lo không thuê được người cắt; Ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra khơi sau biển động; Dùng điện bẫy chuột gây chết người, hai vợ chồng lãnh án 5 năm tù; Tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, TpHCM làm một người chết…là những nội dung chính có trong chương trình.

Ai làm nông nghiệp công nghệ cao?

Cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đều được hỗ trợ là một chủ trương đúng, nhằm phát triển bền vững ở một đất nước với xấp xỉ 80% lao động trong độ tuổi chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật.

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lũ quá phức tạp, cần cách ứng phó mới

Sau khi thị sát những nơi bị thiệt hại nặng do lũ gây ra tại tỉnh Bình Định, làm việc với lãnh đạo tỉnh trong ngày 21-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải xây dựng chương trình tổng thể ứng phó với thiên tai ở miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm xóm Xuân Cỏ (thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ), nơi có 11 căn nhà ven sông La Tinh bị lũ quét cuốn trôi, làm sập - Ảnh: DUY THANH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vùng lũ Bình Định

Trước thiệt hại rất nặng nề của các tỉnh miền trung sau những trận lũ lụt lịch sử vừa qua, ngày 21/12, thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp thị sát và làm việc với tỉnh bình định – địa phương “lũ chồng lũ”, chịu thiệt hại lớn nhất sau 5 trận lũ vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vùng lũ Bình Định

11 năm kêu oan cho chồng

Người thân của ông Hàn Đức Long đã phải trải qua hành trình gian truân hơn 11 năm đội đơn kêu oan. Trong 11 năm ấy, có người phải bán đất, làm thuê kiếm tiền làm lộ phí gõ cửa các cơ quan tố tụng...

Do sức khỏe còn yếu nên ông Hàn Đức Long không thể ngồi nói chuyện được lâu, vợ ông là bà Mai phải thường xuyên túc trực chăm sóc - Ảnh: Nam Trần

Trái cây “độc, lạ” cho mùa tết

Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái tại ĐBSCL bắt đầu chạy đua chuẩn bị sản phẩm cung ứng mùa tết do thời gian không còn nhiều. Và để đối phó với thời tiết “ẩm ương” thời gian gần đây, các nhà vườn phải tìm nhiều cách bảo vệ “nồi cơm”.

Thay vì một chữ như năm trước, mùa tết năm nay nhà vườn sẽ đưa ra “xoài thư pháp” hai chữ, cũng như xoài bản đồ VN với đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Lại đua nhau nuôi tôm

Do giá tôm nguyên liệu tăng cao kỷ lục thời gian gần đây, nhiều nông dân tại ĐBSCL lại đua nhau thả tôm giống ngay thời điểm nghịch mùa. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo về những rủi ro về thời tiết, chưa kể nguy cơ giá tôm lại giảm mạnh.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại huyện Đầm Dơi, Cà Mau - Ảnh: Tấn Thái

Không nên vội xây hầm qua sông Hàn

Sau khi Tuổi Trẻ ngày 21-12 đăng bài “Xây hầm qua sông Hàn, nên không?”, nhiều vị có trách nhiệm ở Đà Nẵng tiếp tục có ý kiến về việc này.

Địa điểm dự kiến xây hầm qua sông Hàn (Đà Nẵng) - Ảnh: Hữu Khá

Đề xuất khác về thu phí xe vào nội ô

Câu chuyện thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM tiếp tục được quan tâm bàn luận và đã có chuyên gia đề xuất một cách làm khác.

Theo TS Ngô Viết Nam Sơn, nên tăng phí giữ xe cá nhân ở khu vực trung tâm để bù cho chi phí giao thông công cộng miễn phí. Trong ảnh: một bãi giữ ôtô có thu phí trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.

Ba đời theo quân ngũ

Có nhiều gia đình 2-3 thế hệ cùng trong quân ngũ. Không ít trường hợp cả hai cha con đều là đồng chí, có người cùng trong một đơn vị.

Thượng úy Lương Nguyễn Hữu Phước (trái) trong một buổi ôn luyện trước khi bay - Ảnh: MY LĂNG

Kỳ 7: Cứu vãn hòa bình

Mùa đông năm 1946, cả Hà Nội như một thùng thuốc súng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Làm sao để tránh được một cuộc chiến tranh? Đó là câu hỏi luôn day dứt trong đầu Hồ Chủ tịch - người đứng đầu một Nhà nước non trẻ, chỉ vừa mới thành lập được hơn một năm.

Tại Tòa thị chính ở Paris (trong chuyến thăm Pháp năm 1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ một lần nữa - Nguồn: Sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, NXB Thông Tấn

Bắt cơ sở chế biến hải sản xả thải ra môi trường

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phát hiện một cơ sở chế biến hải sản xả nước thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý. Đây là lần thứ hai trong ba tháng qua, cơ sở này bị bắt.

Để con hạnh phúc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào ám ảnh nhất trong đời tôi, có lẽ đó là khoảnh khắc tôi đứng ở bục sân khấu trong lễ bế giảng của con trai lớn đang học lớp lá, và nhìn quanh không thấy con trai nhỏ của mình đâu (hai anh em học chung trường).

Quyết liệt đổi mới đào tạo sư phạm

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành sư phạm Việt Nam đang đứng trước một loạt thách thức, mà nếu không đổi mới sẽ không thể nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - nguồn lực quyết định thành bại của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: QUÝ TRUNG

8 dấu hiệu nhận biết thiếu vitamin

Ngay cả người có thói quen ăn uống lành mạnh cũng có thể bị thiếu vitamin và các khoáng chất quan trọng. Các triệu chứng và cách khắc phục ra sao?

Thiếu vitamin C khiến cơ thể luôn mệt mỏi và khó chịu - Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Trương Nghệ Mưu đã hết thời?

The Great Wall (Vạn lý trường thành), bộ phim được mong chờ nhất của điện ảnh Trung Quốc, đã có màn ra mắt ấn tượng cuối tuần qua với doanh thu lên tới 67 triệu USD sau 3 ngày đầu tiên. Nhưng dù thành công về doanh thu, bộ phim gặp phải sự chỉ trích dữ dội của giới phê bình và khán giả.

Matt Damon - ngôi sao Hollywood - đóng vai chính trong một bộ phim bom tấn giả tưởng về lịch sử và văn hóa Trung Quốc - Ảnh: Shanghaiist

Bắt xe máy chở 850 bao thuốc lá lậu

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khi dịp Tết đang đến gần, Công an xã Châu Lăng huyện Tri Tôn - An Giang lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tìm sự bình yên không tiếng súng

Những ngày cuối năm, anh em cựu chiến binh sư đoàn 309 đã đưa 38 hài cốt đồng đội hi sinh trên chiến trường Campuchia về quê. Tại lễ cầu siêu ở chùa Huê Nghiêm (Q.Thủ Đức, TP.HCM), nhìn đồng đội nằm lớp lớp, thẳng hàng mắt ai cũng rưng rưng.

Bà Huỳnh Thị Hường, vợ liệt sĩ Lê Ngọc Hiệp, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bên hài cốt chồng. Anh Hiệp cưới chị Hường được 4 tháng thì nhập ngũ, hi sinh năm 1983, để lại cho chị một bào thai 2 tháng tuổi - Ảnh: Lê Thanh

Dân Trung Quốc tuồn vốn ra ngoài

Sợ đồng nhân dân tệ rớt giá và chính quyền trung ương dễ dàng ra luật mới về chính sách tiền tệ, nhiều người dân Trung Quốc đang có xu hướng đưa tiền ra nước ngoài bằng mọi cách.

Khai cuộc ở thị trường chứng khoán Hong Kong. Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc chọn cách đưa tiền qua nơi này để thoát ra thế giới - Ảnh: Reuters

Đảm bảo giữ vững hòa bình ở biên giới

Những câu chuyện đầy ắp kỷ niệm về sự trợ giúp của Việt Nam, của tình hữu nghị đã được Thủ tướng Hun Sen chia sẻ trong ngày thăm viếng ở TP.HCM.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong buổi gặp đại biểu cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia các thời kỳ - Ảnh: Thuận Thắng

Bắt đối tượng bán ma tuý từ nơi khác đến

Chiều hôm qua, ngày 20 - 12, Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, đang tạm giữ Võ Anh Sơn, 26 tuổi, ở xã Tấn Mỹ, một đối tượng chuyên cung cấp ma tuý đã bị Đội phòng chống ma túy theo dõi nhiều ngày qua.

M.LUÂN